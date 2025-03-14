Или Zara вернется, или другая война начнется. Чего ждут в России от новых отношений с США

Уже полтора месяца активно ведутся дискуссии и переговоры о прекращении огня (и потенциально — всей войны) в Украине. Россия и США впервые за последние три года участвуют в переговорах и даже находят общие позиции — это стало возможным после победы Дональда Трампа на выборах. Сейчас серьезным моментом в переговорах стал вопрос о 30-дневном перемирии, на которое согласился Киев по предложению США. Российская позиция по этому вопросу до сих пор не очень ясна. Тем не менее "оттепель" в отношениях с США в стране встретили скорее радостно.

С февраля в России идут разговоры о скором прекращении войны и отмене западных санкций. Но вместе с этим заметно ужесточилась российская риторика по отношению к европейским лидерам — вплоть до высказывания опасений войны с Европой.

Русская служба Би-би-си изучала, как менялась российская риторика на фоне сближения страны с США.

"Конструктивный, рабочий, доброжелательный"

Надежда на улучшение отношений с США появилась в России после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Он не раз заявлял о симпатиях к Владимиру Путину и говорил, что при нем, Трампе, война в Украине не началась бы, а сейчас он сможет остановить ее в кратчайшее время.

Если раньше официальные российские медиа и чиновники высказывались о США как о главном враге России, то после первых официальных контактов с Америкой эта риторика весьма смягчилась.

12 февраля Путин и Трамп впервые официально поговорили по телефону. Это был первый за три года разговор лидеров России и США. После этого в Кремле сообщили, что разговор был "конструктивный, рабочий, доброжелательный" и что Путин согласился с тем, что "настало время, чтобы наши страны [Россия и США] работали вместе". Во время звонка затрагивались и будущая встреча официальных делегаций, и подготовка к встрече двух президентов.

Официальная "Российская газета" сообщила, что после телефонного разговора Путина и Трампа появился "проблеск надежды". "Трамп позвонил сначала Путину, а после Зеленскому, чтобы показать Европе и Украине их место в будущих мирных переговорах", — написал пропагандист Владимир Соловьев.

"Для Путина происходящее — это окно возможностей, которое, конечно, хотелось бы использовать по максимуму, но практически любой результат все равно окажется для Москвы позитивным", — комментировала телефонный разговор Путина и Трампа независимый политолог Татьяна Становая (в российском реестре "иноагентов").

Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

На следующий день после телефонного разговора в Кремле сообщили, что Путин в феврале не будет выступать с посланием к Федеральному собранию и что дата послания не определена. "Путину сейчас не до этого: он занят переговорами с американцами и подготовкой к встрече с Трампом", — сообщал телеграм-канал Faridaily со ссылкой на свои источники.

Путин также пригласил Трампа в Москву. После этого российские и иностранные СМИ спекулировали на тему того, посетит ли Трамп парад Победы 9 мая в Москве. Даже Песков заявил, что в Москве будут рады приветствовать "крупные страны, которые решат с нами разделить радость этой победы и значение этого дня". При этом полгода назад в Кремле исключали, что позовут лидеров "недружественных стран" на парад 80-летия Победы. В итоге сам Трамп заявил, что такую поездку не планирует.

18 февраля в Саудовской Аравии прошла первая с начала полномасштабного российского вторжения в Украину встреча делегаций России и США — во главе с главой МИД Сергеем Лавровым и госсекретарем Марко Рубио. И хотя ни во время разговора Путина и Трампа, ни на встрече делегаций вопрос снятия американских санкций с России не обсуждался, российское медийное поле наполнили новости о возможном возвращении западных компаний и брендов.

Так, Союз торговых центров России написал письмо компаниям Uniqlo, H&M и испанскому холдингу Inditex (владеет брендами Zara, Bershka, Pull & Bear и другими) с предложением вернуться в Россию. Депутат Анатолий Аксаков, глава думского комитета по финансовому рынку, внезапно заявил, что Visa и Mastercard захотят вернуться в страну из-за того, что "потеряли большой рынок". А российские СМИ массово распространяли сообщения корейских медиа, которые на анонимных источниках писали, что крупные корейские компании также присматриваются к возможности возвращения.

В реальности же официально о том, что какие-либо иностранные компании намереваются или хотя бы раздумывают о возвращении в Россию, не сообщалось.

После того, как встреча в Эр-Рияде прошла успешно, надежда на снятие санкций только укрепилась. Несколько американских компаний могут вернуться в Россию уже во втором квартале этого года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который принимал участие во встрече с американцами. А спецпредставитель Путина Борис Титов заявил, что после встречи в Эр-Рияде "дух санкций увянет".

Про сами переговоры делегаций было сказано немного. Сергей Лавров высказал радость по поводу того, что стороны не только "слушали, но и слышали друг друга". Одновременно с тем, как смягчилось в официальной российской риторике отношение к США, выпады в сторону Европы стали более резкими и враждебными.

"Вести с Карфагеном разработку редкоземельных металлов"

Высказывания российских официальных лиц в отношении руководства США остаются довольно скупыми и сдержанными. Телеграм-канал Faridaily отмечал, что это делается осознанно, чтобы "не спугнуть благосклонное отношение к России, которое сейчас демонстрируют американские власти".

Кремлевским медиа также поручили особо не расхваливать Дональда Трампа на случай, если российско-американские переговоры зайдут в тупик, писало издание "Верстка" (в реестре "иноагентов") со ссылкой на свои источники. "Необходимо подчеркивать, что "администрация Путина всегда была конструктивной и миролюбивой": "Не Трампа хвалим, которому просто хватило мудрости принять протянутую от нас руку, а Кремль", — цитирует издание одного из своих собеседников.

Но вот многочисленные z-блогеры не выражали уверенности в том, что будущий план мира принесет России победу. "Если включить холодный ум, то без русских Одессы, Харькова, Херсона, Киева эта война будет завершена даже не ничьей. Она будет завершена поражением ***** (оскорбительное обозначение украинцев), но не нашей победой", — написал 13 февраля z-блогер Евгений Рассказов (Топаз). "Напомню, что воюем мы не с Украиной, а с глобальным Западом — тем самым, который сегодня рассыпается в комплиментах. И воюем не за „доллар по 80" и не за то, чтобы в Москву вернулся "Старбакс", — отмечал "Военкор Котенок". (На эти и некоторые другие цитаты военкоров обратил внимание канал "На Zzzzzападном фронте без перемен").

Обсуждая возможную сделку Украины и США по редкоземельным металлам, Мария Захарова критиковала Зеленского и говорила, что это соглашение не соответствует конституции Украины. А прокремлевский политолог Марат Боширов назвал сделку по редкоземельным металлам "экономической капитуляцией Украины с выплатой репараций США".

Поэтому для многих z-блогеров стало неожиданностью, когда 24 февраля Путин заявил, что у России "на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине", и предложил "американским партнерам" сотрудничество по их добыче, в том числе и на "новых территориях".

"Поплыл дедушка. Россия готова предложить США больше редкоземельных ресурсов чем Украина", — написал крупный канал Alex Parker Return, который ранее был близок к ЧВК "Вагнер", и опубликовал ходивший в те дни в социальных сетях мем, на котором Путин затыкает рот Зеленскому и говорит: "Нет, сырьевым придатком США будем мы".

"Вот даже любопытно теперь, как люди, три года вопившие, что Карфаген должен быть разрушен, будут спокойно объяснять, что вести вместе с Карфагеном разработку редкоземельных металлов, поставлять Карфагену алюминий и наполнить наши кинотеатры карфагенским кино — это хорошо и правильно", — комментировал писатель Вадим Левенталь, выступающий за победу российской армии.

Даже уральский полпред Артем Жога (отец погибшего в Украине командира донецкого батальона "Спарта" и авторитет в z-среде) заявил, что редкие ископаемые Урала необходимо сохранить как стратегический запас "в интересах государства".

Война с Европой и снятие санкций — новые ожидания

К началу марта в риторике российского официоза и СМИ все эти темы — критика украинских и европейских властей и ожидание снятия санкций — продолжали поддерживаться.

7 марта глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что вел переговоры с главой Торговой палаты США. Обсуждалась некая "белая книга", куда войдут предложения по снятию санкций. В первую очередь речь шла о запчастях для гражданской авиации и гражданских судов. "В равной степени мы, естественно, приветствуем возврат российских банков в систему SWIFT и нормализацию платежно-расчетных отношений",— сказал Шохин.

Однако оказалось, что Шохин вел переговоры не с главой Торговой палаты США (крупнейшее бизнес-лобби внутри США), а с главой Американской торговой палаты России — ассоциацией представителей американского бизнеса в России (которого после 2022 года официально не осталось). Глава этой ассоциации Роберт Эйджи давно живет в России и в прошлом году участвовал на ПМЭФе в дискуссии, посвященной привлекательности жизни в России для иностранцев.

Перепалку в Белом доме между Трампом и Зеленским 28 февраля российская политическая общественность восприняла с радостью. Дмитрий Песков заявил, что украинский президент продемонстрировал "полное отсутствие дипломатических способностей" и что "киевский режим не хочет мира, а хочет продолжения войны".

"Мне кажется, что Зеленский очень промахнулся. То есть он не понял, до какой степени изменилась ситуация", — комментировал политолог-международник Федор Лукьянов. "Как Трамп и Вэнс сдержались и не вмазали этому подонку, — чудеса выдержки", — писала Мария Захарова. А сенатор Владимир Джабаров и вовсе заявил, что Зеленский больше "как политик не жилец".

"Внимание теперь на Лондон", — написал сенатор Константин Косачев (в Лондоне на следующий день после перепалки собирались лидеры ЕС на саммит по Украине). "И если Украину и проводят аплодисментами, то они будут скорее из жанра прощания с артистом, а не чествования героя".

Российская риторика в начале марта по отношению к Европе стала как никогда жесткой. Сергей Лавров в преддверии саммита в Лондоне сказал, что "не хочет быть антиевропейцем", и тут же заявил, что "последние 500 лет все трагедии в мире зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике". "Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", — резюмировал Лавров. А крупный провластный телеграм-канал "Два майора" и вовсе заявил, что "Объединенная Европа готовится к большой войне с Россией" — именно для этого в ЕС, по мнению авторов канала, рассматривают возможность ввести в Украину миротворческие войска.

В Европе же заявляют, что разрабатывают военные планы исключительно в целях будущей безопасности Украины и своих территорий. 6 марта Евросоюз одобрил значительное увеличение оборонного бюджета, а Макрон предложил использовать ядерный арсенал для сдерживания России. После этого популярный провоенный блогер Юрий Подоляка заявил, что в Европе скоро начнется "гонка вооружений": "И все это будет положено на алтарь сохранения нацистского режима на Украине и … противоборства с Трампом".

А командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, ставший неофициальным спикером по вопросам вторжения ВСУ в Курскую область, заявил, что России нужна новая "всеобщая мобилизация", чтобы противостоять Европе. "И после того, как они захотят с нами схлестнуться, Европа и большая часть европейских государств перестанут существовать", — сказал Алаудинов, комментируя заявления Макрона.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Saul Loeb/Getty Images

"Искушение Трампом"

10 марта, в преддверии встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, российская политическая общественность, судя по всему, надеялась на то, что Вашингтон будет и дальше гнуть свою линию по вопросам прекращения конфликта. На телеканале НТВ сюжет про американско-российские переговоры был назван "Принуждение к миру", а постоянный гость политических программа на госканалах Сергей Марков заявил, что "чем хуже пройдут переговоры США и Украины, тем лучше для всех".

"Наиболее выгодный для всеобщего мира и для России вариант — если США и Украина не смогут договориться ни о чем. Тогда США почти полностью остановят свое участие в войне против России на стороне Украины", — предрекал он.

Возможно, из-за такого ожидания очередного дипломатического скандала в Москве встретили с удивлением новости о том, что США предложили план 30-дневного прекращения огня, а Киев на него согласился. В результате Вашингтон заявил, что "немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и восстанавливает помощь Украине в сфере безопасности".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь — "мяч на стороне России" и Москва также должна пойти на перемирие. После таких заявлений риторика российских властей и политических комментаторов перестала быть такой мягкой по отношению к США, какой была до этого. "Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности — на наших условиях, не американских", — написал сразу после итогов переговоров сенатор Константин Косачев.

Между тем, источники Reuters и "Верстки" в Кремле начали говорить о том, что в Москве вряд ли согласятся на предложенное американцами перемирие. "Категорического отказа, разумеется, себе никто не позволит. Формально будет дан положительный ответ, а вместе с ним выдвинуты невыполнимые условия. Невыполнимые для Киева. Путин хочет убрать Украину из диалога и договариваться только с США", — рассказал источник "Верстки".

Собеседник агентства Reuters настаивал на том, что предложение о перемирии выглядит как "ловушка" и что Трамп пытается замаскировать им возобновление военной помощи Украине.

Такие же тревожные настроения появились и у z-блогеров. Главный их посыл заключался в том, что перемирие даст ВСУ возможность передышки и новые боеприпасы от США, в то время как Россия будет вынуждена остановить успешное наступление на украинские позиции. "Не знаю какой вывод из сегодняшних „переговоров" сделают у нас в высоких кабинетах. На своем уровне считаю, что правильным было бы прострелить старику второе ухо", — написал военкор Владислав Евтушенко, имя ввиду покушение на Трампа, во время которого его ранили в ухо.

"Теперь, если Россия откажется, они провернут тот же фортель, что и с Зеленским — обвинят в недоговороспособности. И нажмут санкциями, пойдут поставки оружия и т д. На самом деле было предсказуемо, да и сами Штаты это анонсировали ранее", — написал военкор "РИА Новости" Сергей Шилов.

"Именно это полгода назад мы назвали "искушение Трампом", когда розовые надежды на то, что Трамп всерьез сыграет "за наших" с размаху упрутся в гнусную реальность — ультиматум, суть которого предельно проста — либо вы играете по нашим, американским правилам, либо будет хуже чем при Байдене", — резюмировал военкор Владислав Шурыгин.

Официальная же реакция была более сдержанна и не давала прямого ответа на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее перемирия. Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин выберет стратегию затягивания по вопросам перемирия. А "Верстка" писала, что в Москве ожидают официальных лиц из США, чтобы обсудить перемирие.

13 марта Путин ожидаемо объявил, что Москва поддерживает прекращение огня, "но есть нюансы".

"Сама по себе идея правильная, мы ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам нужно обсудить, — сказал Путин. — С американскими партнерами надо переговорить, может быть, с президентом Трампом созвониться и пообсуждать".

Про возможную встречу Путина с Трампом пока ничего неизвестно. Пока стороны только ограничивались заявлениями о том, что она планируется.