Еще одна страна подала жалобу в ВТО на США

Канада вслед за Китаем обратилась во Всемирную торговую организацию из-за введенных Трампом пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ВТО.

Как сообщили в организации, 13 марта Канада запросила консультацию у ВТО относительно введения США импортных пошлин на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции.

Отмечается, что в Канаде заявили, что новые пошлины не соответствуют обязательствам США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года.

"Запрос на консультации официально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего судебного разбирательства.

По истечении 60 дней, если консультации не привели к разрешению спора, истец может запросить рассмотрение дела группой", - пояснили в ВТО.