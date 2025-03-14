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Еще одна страна подала жалобу в ВТО на США

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Штаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Иллюстративное фото: olrat/Getty Images

Канада вслед за Китаем обратилась во Всемирную торговую организацию из-за введенных Трампом пошлин, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт ВТО.

Как сообщили в организации, 13 марта Канада запросила консультацию у ВТО относительно введения США импортных пошлин на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции.

Отмечается, что в Канаде заявили, что новые пошлины не соответствуют обязательствам США по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года.

"Запрос на консультации официально инициирует спор в ВТО. Консультации дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение без дальнейшего судебного разбирательства.

По истечении 60 дней, если консультации не привели к разрешению спора, истец может запросить рассмотрение дела группой", - пояснили в ВТО.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227895-eshche-odna-strana-podala-zhalobu-v-vto-na-ssha/