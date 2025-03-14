"Прошло 52 дня, а как будто 92": ведущий MSNBC заявил, что уходит в отпуск, устав от президентства Трампа

Американский актер и ведущий программы на телеканале MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что берет отпуск, потому что устал от президентства Трампа, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

Лоуренс О'Доннелл ведет на телеканале шоу "Последнее слово". В последнем выпуске шоу он заявил, что берет недельный отпуск от шоу, поскольку устал от президентства Трампа.

Его соведущая Рэйчел Мэддоу отметила, что он обещал выпускать свое шоу каждый день в течение первых 100 дней президентства Трампа, чтобы освещать его деятельность.

"Сегодня 52-й день. Я думал, что это 92-й день. Оказывается, это 52-й день, и я вымотался уже на 52-м дне, поэтому я собираюсь взять отпуск на следующей неделе. И я говорю вам это сейчас, потому что знаю, что вам не нравится, когда я просто исчезаю.

Я просто возьму отпуск на следующей неделе, а потом смогу вернуться и пройти с вами весь путь до ста дней", — заявил О'Доннелл.

Его соведущая Мэддоу в шутку спросила: "Можно я с тобой?".

После своего заявления О'Доннелл высказался о политике Трампа.

"И вот в этот час Америка завершает 52-й день правления президента Соединенных Штатов, мозг которого не работает. Мозг Дональда Трампа сломан, сильно поврежден, что он демонстрирует каждый день.

И сегодня Дональд Трамп снова сказал что-то, из-за чего любой другой президент был бы немедленно отправлен в больницу для неврологического обследования и оценки на предмет деменции, для начала. Вот с чего бы они начали", — заявил О'Доннелл.

Напомним, инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа состоялась 21 января. Как прошло мероприятие, можно почитать и посмотреть здесь.

Для Трампа это уже второй президентский срок. Впервые он занимал пост главы государства с 2017 по 2021 год.

Отметим, что в США президента избирают на четырехлетний срок.