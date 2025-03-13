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USAID расторгло грантовое соглашение на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины

Опубликовано:

Здание USAID
Офис USAID в Вашингтоне. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Европейское Энергетическое сообщество заявило, что USAID расторгло грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украины, передает NUR.KZ.

На сайте европейского Энергетического сообщества вчера, 12 марта, появилась информация о разрыве USAID грантового соглашения.

"27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о расторжении Грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США. 

Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого уведомления и в настоящее время ожидает дальнейших разъяснений от USAID. Прекращение этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины", - говорится в публикации.

Уточняется, что первоначальное соглашение, подписанное в 2023 году на сумму 25 миллионов долларов США, было направлено на поддержку закупки критического энергетического оборудования для энергетического и отопительного секторов Украины, включая проекты по подготовке к зиме. В 2024 году USAID выделило Фонду дополнительно 50 миллионов долларов США, расширив поддержку в рамках первоначального соглашения.

Напомним, ранее Госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

А недавно стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2227536-usaid-rastorglo-grantovoe-soglashenie-na-75-mln-dollarov-s-fondom-podderzhki-energetiki-ukrainy/