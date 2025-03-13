Путин предложил создать зону безопасности вдоль границы России

Глава РФ Владимир Путин на встрече с военными в Курске предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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"Конечно, нужно подумать о будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы", — сказал он.

Он не уточнил, идет ли речь только о границе с Украиной.

Между тем издание отмечает, что ранее Путин неоднократно отмечал необходимость создать линию безопасности на границе с Украиной. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что такая зона должна находиться на расстоянии, с которого невозможно будет наносить удары по российской территории.

В марте 2024 года глава РФ вновь отметил, что Россия может создать санитарную зону на территориях, находящихся под контролем украинских властей.

Позднее, комментируя наступление российской армии в Харьковской области Украины, Путин также заявил, что на территории региона необходимо создать санитарную зону. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности жителей приграничных регионов России.

Напомним, ранее президент России заявлял, что Россия никому не собирается уступать в ситуации в Украине. По его словам, страна выберет вариант мира "на историческую перспективу".

"Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечил на длительную историческую перспективу спокойствие для нашей страны", - заявлял Путин.

Между тем глава США Дональд Трамп заявил, что его представители уже направились в Россию для переговоров о перемирии с Украиной. Ранее Зеленский заявил о готовности заключить 30-дневное соглашение с РФ о прекращении огня. Произошло это после встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.