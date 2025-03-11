Bloomberg: Администрация Трампа рассматривает вопрос смягчения санкций против России

Команда Дональда Трампа занимается разработкой плана по смягчению санкций, введенных в отношении России после начала войны в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание со ссылкой на источники, советники Трампа разрабатывают план смягчения санкций, введенных против России из-за войны в Украине, включая ограничение цен на продажу нефти.

Bloomberg приводит также слова главы МИД России Сергея Лаврова, обнародованные российским ведомством в тот же день. Комментарии администрации Трампа по Украине он находит "обнадеживающими" и являющимися "шагами в правильном направлении". Однако по его мнению, как пишет издание, рано делать выводы, и Россия "даже не начала работу по преодолению накопившихся проблем и противоречий в наших отношениях с американцами".

В январе сообщалось, что США могут ужесточить санкции против России, если Москва откажется сесть за стол переговоров по конфликту с Украиной.

Россия со своей стороны предлагала восстановить прямое авиасообщение с США, осуждая этот вопрос на переговорах делегаций двух стран в Стамбуле.

В конце февраля стало известно, что президент США продлил санкции, введенные против России в связи с ситуацией в Украине в 2014, 2018 и 2022 годах.

Между тем сам Трамп, недавно выступая перед журналистами, заявил, что не принес России ничего, кроме горя.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь, в том числе и договориться создать методику с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы дипломатических миссий. Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Мы также писали, что США по-новому формулируют подход к взаимодействию с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, а газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением.