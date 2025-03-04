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"Я ничего не дал России, кроме горя": Трамп выступил с новым заявлением

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Кадр из видео: youtube/@FoxNews

В ходе брифинга в Белом дома президент США Дональд Трамп заявил, что не принес России ничего, кроме горя. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox News, передает NUR.KZ.

Один из журналистов в ходе брифинга поинтересовался тем, стоит ли американцам опасаться того, что администрация президента России высказывает мнение, что внешняя политика США соответствует видению российской стороны в разрешении конфликта с Украиной.

"Для танго нужны двое. И придется заключать сделку как с Россией, так и с Украиной. И здесь немаловажно участие европейских стран в этом процессе. Сделку нужно совершать как можно скорее", - отметил Трамп, отвечая на вопрос.

"Я просто хочу справедливости. Я ничего не дал России, кроме горя. Ничего не дал им. Я дал им санкции и Javelin. А потом они обсуждают, как я близок России", - добавил американский президент.

Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине через несколько дней после ссоры с Зеленским.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине.

Западные СМИ пишут, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

А накануне Трамп вновь раскритиковал Зеленского, опубликовав соответствующий пост в соцсетях. Глава США заявил, что Зеленский "не хочет мира, пока он пользуется поддержкой Америки".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225228-ya-nichego-ne-dal-rossii-krome-gorya-tramp-vystupil-s-novym-zayavleniem/