Франция выделит Украине 195 млн евро за счет российских активов

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в подтвердил, что Париж выделит Киеву оружие и боеприпасы на 195 млн евро за счет доходов от российских активов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Об этом глава Минобороны Франции сообщил французским СМИ.

"Франция выделит, благодаря процентам от замороженных российских активов, новый транш в 195 миллионов евро для помощи Украине на военном уровне", — проинформировал глава ведомства.

По его словам, эта сумма позволит передать Украине снаряды 155-миллиметрового калибра, а также планирующие бомбы AASM, которыми оснащены истребители Mirage 2000.

Лекорню добавил, что Париж также ускорит передачу Украине старой техники: танков AMX-10RC и машин бронетанкового фронта.

Издание напоминает, что после вторжения России в Украину США и другие страны G7, а также ЕС заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

Напомним, на этой неделе в ходе своего обращения Макрон выступил против прекращения войны в Украине на условиях России. Он заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины".

Французский лидер заявил, что РФ превратила войну в Украине в "глобальный конфликт", начав использовать северокорейских солдат и иранскую военную технику.

"Кто поверит, что Россия остановится на Украине? Россия уже стала угрозой для Франции и Европы", - заявил президент Франции.

Кроме того, Макрон сообщил, что решил открыть "стратегические дебаты" о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием.

Русская служба BBC подробно рассказывала, кто может рассчитывать на такую защиту и из чего состоит ядерный арсенал Франции.