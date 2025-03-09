Песков заявил, что "не поверил глазам", глядя на спор Зеленского и Трампа
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Пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков высказался о перепалке между главой США Трампом и президентом Украины Зеленским, передает NUR.KZ.
В интервью телеведущему Павлу Зарубину для его Telegram-канала Песков признался, что "не мог поверить своим глазам", когда увидел перепалку между главами государств.
"С точки зрения дипломатии такого [никогда] не было. <...> Будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам" — заявил пресс-секретарь российского президента.
РБК поясняет, что отец Пескова был дипломатом и работал в дипломатических представительствах в Ливии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах.
В 2000-х годах Сергей Песков также был советником-посланником — представителем России при Палестинской национальной администрации в Газе, занимал должность посла в Пакистане и Омане.
Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".
Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".
Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226714-peskov-zayavil-chto-ne-poveril-glazam-glyadya-na-spor-zelenskogo-i-trampa/