Песков заявил, что "не поверил глазам", глядя на спор Зеленского и Трампа

Пресс-секретарь президента России Путина Дмитрий Песков высказался о перепалке между главой США Трампом и президентом Украины Зеленским, передает NUR.KZ.

В интервью телеведущему Павлу Зарубину для его Telegram-канала Песков признался, что "не мог поверить своим глазам", когда увидел перепалку между главами государств.

"С точки зрения дипломатии такого [никогда] не было. <...> Будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам" — заявил пресс-секретарь российского президента.

РБК поясняет, что отец Пескова был дипломатом и работал в дипломатических представительствах в Ливии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах.

В 2000-х годах Сергей Песков также был советником-посланником — представителем России при Палестинской национальной администрации в Газе, занимал должность посла в Пакистане и Омане.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.