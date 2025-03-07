Трамп заявил, что с Украиной "трудно иметь дело"

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что с Украиной "трудно иметь дело" и она "должна взять себя в руки", передает NUR.KZ со ссылкой на Sky News.

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Украина должна "взять себя в руки и выполнить работу", заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, которых он собрал в Овальном кабинете сегодня.

"Они бомбят Украину как проклятые... Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной", - отметил Трамп.

По словам американского президента, у России "все козыри", и, несмотря на ее позицию, "может быть, легче" иметь дело с Москвой.

На вопрос, верит ли он Владимиру Путину, когда тот говорит, что хочет мира, Трамп ответил: "Да... Я ему верю".

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией. Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом и Зеленским возникла ожесточенная перепалка.

После чего украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. Президент США посчитал, что глава Украины проявил неуважение. Он заявил, что тот может вернуться, когда будет готов к миру.

Президент США Дональд Трамп после случившегося заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.