Politico: Трамп решил ограничить широкие полномочия Илона Маска

Трамп созвал министров, где заявил, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не глава DOGE Илон Маск, передает NUR.KZ со ссылкой на Politico.

Как сообщает издание со ссылкой на двух чиновников в администрации Трампа, президент США созвал кабинет министров, чтобы обсудить работу департамента государственной эффективности (DOGE) под руководством Илона Маска.

На встрече Трамп заявил, что Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам главам ведомств, а финальные решения остаются за ними. При этом на этой встрече присутствовал и сам Илон Маск.

Издание отмечает, что Трамп впервые сделал серьезный шаг по ограничению полномочий главы DOGE. Президент США подчеркнул, что стремится сохранить в правительстве сотрудников, которые хорошо делают свою работу. И указал Маску, что DOGE и его сотрудники должны играть консультативную роль, но окончательные решения по персоналу, кадровой политике должны принимать министры.

В последние недели, напоминает Politico, в США были уволены десятки тысяч работников различных федеральных ведомств. Будут ли они вновь наняты на работу в связи с указанием Трампа, пока неясно.

Маск, как отмечает издание, дал понять, что согласен с решением Дональда Трампа. По словам источника издания, знакомого с ходом встречи, Илон Маск признал, что DOGE "допустил некоторые ошибки".

По итогам встречи президент США опубликовал пост в соцсети Truth Social, заявив, что будет проводить подобные собрания каждые две недели. "Мы говорим "скальпель", а не "топор", - отметил Трамп, описывая методы работы DOGE.

Илон Маск также опубликовал пост, но уже в соцсети X, назвав прошедшую встречу "очень продуктивной".

Отметим, что Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В октябре прошлого года сообщалось, что Илон Маск стал крупным политическим спонсором в США, вложив 75 млн долларов в поддержку предвыборной кампании Дональда Трампа.

В конце октября он также начал разыгрывать по 1 млн долларов каждый день до президентских выборов среди тех, кто подписал его онлайн-петицию по защите Конституции США.

А после победы в выборах Трамп заявил, что "великий Илон Маск" вместе с "американским патриотом Вивеком Рамасвами" возглавят Департамент государственной эффективности (DOGE). Позже Рамасвами отказался от должности, сейчас DOGE возглавляет только Маск.

Также стало известно, что Минфин США предоставил Илону Маску доступ к личной информации американцев, данным государственных банковских счетов и другой конфиденциальной информации. 14 генпрокуроров США подали в суд, чтобы ограничить доступ Илона Маска к этой информации.

К слову, ранее сенатор-демократ Рон Уайден из штата Орегон заявлял, что доступ бизнесмена к финансовой системе может привести конфликту интересов, так как в ней есть данные о выплатах "конкурентам компаний, принадлежащих Маску".

А несколько дней назад президент США Дональд Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с Илоном Маском.

"Я вижу это все время… На самом деле, Илон позвонил мне, он сказал: "Знаете ли, они пытаются разлучить нас". Я сказал: "Без сомнений", - сказал Трамп.

Недавно Белый дом США в выпущенной судебной справке разъяснил роль Илона Маска в правительстве США - оказалось, миллиардер не имеет полномочий принимать правительственные решения.