Трамп призвал к переговорам с Россией об отказе от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и заявил, что хотел бы начать переговоры о денуклеаризации с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Было бы здорово, если бы все избавились от своего ядерного оружия. Я знаю, что у России и у нас его гораздо больше, у Китая в течение четырех-пяти лет будет столько же.

Было бы здорово, если бы мы все смогли избавиться от ядерного оружия, потому что мощь ядерного оружия безумна", — сказал Трамп, выступая в Белом доме.

Глава США заявил, что во время своего прошлого президентского срока обсуждал денуклеаризацию с Россией. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин также "был бы очень рад" продвинуться в этом направлении, но "случились плохие вещи", сказал Трамп, имея в виду свой проигрыш на выборах 2020 года, который он не признает.

К слову, президент США неоднократно выступал за сокращение ядерных арсеналов. В конце января он заявил, что денуклеаризация России, США и Китая вполне возможна и это будет поддержано остальным миром. Он отмечал, что Китай быстро наращивает свои ядерные возможности и может в будущем догнать или даже превзойти США.

Издание отмечает, что США и СССР, а после — Россия подписали несколько договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений: СНВ-1 (1991 год, истек в 2009 году), СНВ-2 (был заключен в 1993 году, но так и не вступил в силу) и СНВ-3, последний — в 2010 году.

В 2023 году президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия страны в последнем соглашении, продленном до 2026 года.