"Мы не будем извиняться": советник Зеленского высказался о перепалке в Белом доме

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью французскому изданию Le Point высказался о недавней перепалке в Белом доме.

Французский журнал Le Point опубликовал интервью с советником главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаилом Подоляком. Как пишет издание "РИА Новости", журналист издания указал Подоляку то, что, по мнению некоторых, президент Украины допустил оплошность в Белом доме.

"Он (Зеленский - прим. ред.) был совершенно прав по форме и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию. Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", - ответил Подоляк.

По данным РБК, Подоляк также отказался считать, что Зеленского унизили в Белом доме, а сам разговор назвал "очень эмоциональной дискуссией между политическими лидерами.

"Как это ни парадоксально, встреча в некотором смысле оказалась полезной. Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды", - уверен Подоляк.

Напомним, 28 февраля президент Украины прибыл в Вашингтон для переговоров с Дональдом Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Президент США встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский лидер "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка, во время которой Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

Позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом.

Позже Зеленский выступил с заявлением, а в Белом доме заявили, что прекратят финансирование военной помощи Украине. Западные СМИ писала, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Зеленского для налаживания подорванных отношений.

После этого Владимир Зеленский прокомментировал перепалку с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.