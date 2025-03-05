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"Ненавижу": Лукашенко заявил, что не хочет быть посредником в переговорах по Украине (видео)

Опубликовано:

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Фото: Contributor/Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу высказался о переговорах России, Украины и США, передает NUR.KZ.

Полное интервью белорусского президента опубликовано на YouTube-канале информационного агентства "БелТА".

Отвечая на вопросы блогера, Лукашенко признался, что не хочет выступать посредником на переговорах России, Украины и США по прекращению войны.

"Больше всего я ненавижу посредничество. Это значит быть между кем-то и делать вид, что ты что-то там можешь. Особенно быть посредником между США и Россией или США, Китаем и так далее.

У нас с Россией, с Китаем блестящие отношения. Но тем не менее упаси Господь быть между этими гигантами каким-то посредником. Для того чтобы быть посредником, как сегодня показывает ситуация, надо обладать мощным ресурсом или еще чем-то. Я на это не способен. Я сторонник искренней политики", - заявил глава Беларуси.

Напомним, посредником переговоров США и России по ситуации в Украине выступила Саудовская Аравия - первый раунд переговоров прошел 18 февраля в Эр-Рияде.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

В конце февраля Трамп заявлял о планах провести второй раунд переговоров, однако в России опровергли эту информацию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225754-nenavizhu-lukashenko-zayavil-chto-ne-hochet-byt-posrednikom-v-peregovorah-po-ukraine-video/