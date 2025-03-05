Лукашенко: Я относился к Зеленскому как к своему сыну (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу рассказал о своих отношениях с главой Украины Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ.

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Полное интервью белорусского президента опубликовано на YouTube-канале информационного агентства "БелТА".

Лукашенко заявил, что ему жаль, что Зеленский оказался в такой ситуации.

"Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Я был в Украине, мы вели с Зеленским переговоры, он неглупым мне показался человеком. Где-то он чего-то не знал (это были первые его шаги на этом посту), он у меня спрашивал: а это как, а как поступит этот человек, а как надо поступить? Такие были теплые, дружеские отношения. Но то, что он поддался, пошел на поводу у этих крайних националистических сил, это плохо", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского президента, Зеленский в начале своей президентской карьеры совершил много ошибок из-за недостатка опыта. Кроме того, у украинского лидера не было кого-то, "на кого можно было опереться, с кем можно было посоветоваться", считает Лукашенко.

Тем не менее, по мнению главы Беларуси, Зеленский не выполнил главных обещаний, данных украинцам.

"Он сделал все, чтобы эта война разжигалась еще больше. Он разжег этот конфликт до неимоверности. Да, были эти ошибки, но его и подталкивали к этому.

(...) Мне его тоже жаль. Но в политике этого не бывает, потому что ты отвечаешь за свой народ, за свое государство. Твоя политика привела к разрушению этого государства и к обнищанию этого народа, которому ты что-то обещал", - заявил Лукашенко.

Отметим, в этом же интервью Лукашенко признался, что не хочет быть посредником в переговорах по Украине.

Напомним, в начале года Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко извинился перед ним в первые дни войны. Со слов Зеленского, телефонный разговор состоялся в первый или второй день российской военной операции.

"Он извинился. Он сказал: "Это не я. С моей территории пускали ракеты. Пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели", - пересказал диалог украинский президент.

После этого пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что президент Беларуси не извинялся перед Зеленским.

"Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что", - заявила Эйсмонт.

Позже слова Зеленского прокомментировал и сам Лукашенко. Он заявил, что Зеленский делает все, чтобы "втянуть Беларусь в войну".

"Почему Володя Зеленский себя так ведет? Мы же нормально с ним были, в хороших отношениях. И моя маленькая семья тоже. Чего он вякает, чего ему не хватает? Ему дают команду. Надо всячески делать все, чтобы втянуть страну в войну", - заявлял белорусский президент.