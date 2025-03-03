Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Перемирие в воздухе и на море": Макрон раскрыл двухэтапный план прекращения огня в Украине

Опубликовано:

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / AFP via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, поскольку французский лидер считает, что в случае достижения договоренности между Россией и США Москва "в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации". Об этом Макрон заявил в интервью местному изданию.

Их план предполагает "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц. При этом размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон.

"В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель, а затем, после подписания мирного соглашения, развертывание [миротворческого контингента]", - сказал он.

"Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без каких-либо гарантий", - добавил французский президент.

Макрон также выразил надежду на "деэскалацию" отношений между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме.

Напомним, 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом при поддержке вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Именно для подписания договора и прилетел в Вашингтон украинский президент Зеленский.

После инцидента стало известно, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Также Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что не готов вернуться в Белый дом и восстанавливать отношения с Трампом.

После чего 2 марта в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

Сегодня мы писали также, что в рамках прошедшего саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможной отправке миротворцев в Украину.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224986-peremirie-v-vozduhe-i-na-more-makron-raskryl-dvuhetapnyy-plan-prekrashcheniya-ognya-v-ukraine/