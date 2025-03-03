"Перемирие в воздухе и на море": Макрон раскрыл двухэтапный план прекращения огня в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали план прекращения огня на Украине, поскольку французский лидер считает, что в случае достижения договоренности между Россией и США Москва "в первую очередь будет стремиться унизить Украину, в частности путем ее демилитаризации". Об этом Макрон заявил в интервью местному изданию.

Их план предполагает "перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", которое продлится месяц. При этом размещение европейских военных в качестве миротворцев планируется только на втором этапе, подчеркнул Макрон.

"В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель, а затем, после подписания мирного соглашения, развертывание [миротворческого контингента]", - сказал он.

"Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без каких-либо гарантий", - добавил французский президент.

Макрон также выразил надежду на "деэскалацию" отношений между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, которые серьезно ухудшились после перепалки в Белом доме.

Напомним, 28 февраля между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом при поддержке вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса произошел спор, из-за которого сорвалась сделка по полезным ископаемым. Именно для подписания договора и прилетел в Вашингтон украинский президент Зеленский.

После инцидента стало известно, что Белый дом рассматривает возможность полного прекращения поддержки Украины в ее оборонительной войне против РФ.

Также Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала Fox News, где заявил, что не готов вернуться в Белый дом и восстанавливать отношения с Трампом.

После чего 2 марта в Лондоне прошел саммит по вопросам гарантий безопасности для Украины. В нем приняли участие премьер-министры Великобритании Кир Стармер, Канады Джастин Трюдо, Польши Дональд Туск, Италии Джорджия Мелони, Дании Метте Фредериксен, президент Франции Эммануюль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и другие.

Перед началом саммита британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция будут работать с Украиной "над планом прекращения боевых действий", а затем обсудят его с США.

О чем в итоге договорились стороны, читайте здесь.

Сегодня мы писали также, что в рамках прошедшего саммита премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о возможной отправке миротворцев в Украину.