Трамп "не поверил", что ранее назвал Зеленского диктатором

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером "не поверил", что ранее назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Вопрос задал Трампу один из присутствовавших на пресс-коференции журналистов. Он спросил главу США, по-прежнему ли он считает президента Украины Владимира Зеленского диктатором.

Трамп ответил на вопрос отрицательно.

"Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал. Следующий вопрос", – заявил Трамп.

Более того, на пресс-конференции американский лидер похвалил Зеленского и заявил, что очень его уважает.

"Мы действительно хорошо поладим. Мы испытываем большое уважение, я испытываю к нему большое уважение. Мы дали им (украинцам - прим. ред.) много оружия и много денег, но они сражались очень храбро, как бы вы ни считали, они действительно сражались", — сказал Трамп.

Напомним, на прошлой неделе Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

При этом позже Трамп отказался называть диктатором главу РФ Владимира Путина, заявив, что "не использует это слово легкомысленно".

Газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп относится к главе РФ Владимиру Путину с уважением, а на президента Украины Зеленского затаил обиду.