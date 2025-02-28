"Они сражались очень храбро": Трамп неожиданно заявил, что уважает Зеленского

Президент США Дональд Трамп, комментируя предстоящую сделку о редкоземельных металлах с Украиной, заявил, что уважает Владимира Зеленского, передает NUR.KZ со ссылкой на The Independent.

Ожидается, что 28 февраля в Белом доме состоится встреча глав США и Украины, на которой будет заключена сделка по полезным ископаемым. Трамп заявил, что заключение сделки "здорово для Украины", и пообещал "копать и копать" в поисках полезных ископаемых на территории Украины.

"Американским налогоплательщикам теперь фактически возместят деньги и сотни миллиардов долларов, вложенные в помощь Украине в ее обороне", — добавил он.

Как пишет издание, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером, президент США также "осыпал похвалами Зеленского, несмотря на то, что на прошлой неделе назвал его диктатором".

"Мы действительно хорошо поладим. Мы испытываем большое уважение, я испытываю к нему большое уважение.

Мы дали им много оборудования и много денег, но они сражались очень храбро, как бы вы ни считали, они действительно сражались", — заявил Трамп.