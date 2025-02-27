Запись со словами "сына Трампа" об оружии для России назвали фейком в США

Пресс-секретарь сына Дональда Трампа Эндрю Сурабиан назвал ИИ-фейком запись о якобы необходимости Соединенных Штатов Америки поддерживать Россию оружием.

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Представитель ДональдаТрампа-младшего заявил, что аудио распространяют в Сети.

"Это на 100% поддельное аудио, сгенерированное искусственным интеллектом, но я уверен, что это не помешает аккаунтам антитрамповского сопротивления продолжать бесчестно распространять его", - написал в соцсети Х Сурабиан.

В настоящий момент пост в Х, на который ссылался пресс-секретарь, удален.

По информации ABC News, ранее в Сети распространился фрагмент подкаста в ходе которого якобы Трамп-младший заявил, что США нужно было поддерживать Россию, в том числе оружием.

Сообщается, что в записи слышен голос, похожий на голос Дональда Трампа-младшего, который, в частности, говорит о конфликте РФ и Украины

"Я не могу представить, чтобы кто-то в здравом уме выбрал Украину в качестве союзника, когда другой вариант - Россия... Честно говоря, США следовало бы отправлять оружие в Россию", - приводит слова издание.

Напомним, что в настоящее время президент США Дональд Трамп ведет активную работу по завершению конфликта в Украине. Согласно его последним заявлениям, он рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию.

Ранее глава МИДа РФ Сергей Лавров сообщил, что 27 февраля в Стамбуле пройдет встреча дипломатов России и США по работе посольств двух стран.

Также напомним, 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые за долгое время переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

Тогда Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

Еще недавно стало известно, что США сейчас не предоставляет никакой военной помощи Украине. Об этом заявил глава Белого дома.