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Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

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Андрей Гнатов
Андрей Гнатов. Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Владимир Зеленский уволил генерала-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает издание, пост командующего Объединенными силами ВСУ бригадный генерал Андрей Гнатов занял в июне прошлого года, сменил на этой должности генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Также Гнатов вместо Содоля возглавил ОСГВ "Хортица".

А в конце января 2025 года стало известно, что генерал-майора Андрея Гнатова назначили на должность заместителя начальника Генерального штаба.

По данным агентства, Андрей Гнатов - бывший начальник штаба и заместитель командующего войсками оперативного командования "Юг".

В 2016-2018 годах он занимал должность начальника штаба 36-й отдельной бригады морской пехоты, сформированной из подразделений-выходцев из Крыма.

С созданием командования Морской пехоты Украины он был назначен командиром 36-й отдельной бригады морской пехоты, которую он возглавлял до 2021 года.

По данным РБК, Гнатов - выпускник Харьковского института танковых войск.

Он руководил обороной Бахмута и Николаева, а также боевыми действиями в Херсонской области.

Украинский "24 канал" сообщает, что за свою военную карьеру генерал Андрей Гнатов получил три государственные награды.

Первую - медаль "За военную службу Украине" - он получил в 2015 году за мужество и высокий профессионализм, проявленные в защите Украины, поддержания боеспособности Военно-морских сил ВСУ, верность присяге.

Второй - орденом Богдана Хмельницкого III степени - он был награжден в 2020 году. Отмечается, что ее вручили "за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины, мужество и профессионализм, проявленные во время боевых действий".

Третью - Крест боевых заслуг - Гнатов получил после начала полномасштабного вторжения, 27 июля 2022 года, за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу, верность военной присяге.

Отмечается также, что звание бригадного генерала Андрей Гнатов получил месяц до этого - 17 июня 2022 года. Владимир Зеленский, когда находился в Николаеве, лично вручил защитнику шеврон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224046-zelenskiy-uvolil-komanduyushchego-obedinennymi-silami-vsu/