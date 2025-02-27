Кабмин Украины одобрил соглашение о полезных ископаемых с США: что будет в договоре

Кабинет министров Украины одобрил сделку с США о полезных ископаемых. Глава кабмина заявил, что в новом варианте соглашения нет речи о долге в 500 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Свежая публикация по теме: Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Как сообщил во время заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций.

По словам украинского премьера, в этом соглашении "больше нет ни долга в 500 млрд долларов, или любого другого, больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара, нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке".

"Теперь речь идет о совместном владении фондом Украиной и Америкой", – пояснил Шмыгаль.

В соглашении, по его словам, есть шесть ключевых позиций, выгодных для Украины:

Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому. Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов. США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины. Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. По словам Шмыгаля, фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. По словам Шмыгаля, никаких противоречий с украинскими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

"Таким образом, в результате подписания соглашения Украина получает двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии в восстановление Украины и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца и украинки", – заключил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас кабмин Украины принимает необходимые решения для подписания соглашения.

Отметим, накануне госсекретарь США Рубио опроверг информацию о том, что США и Украина согласовали сделку. Он заявил, что США и Украина близки к согласованию ресурсной сделки, но пока этого не произошло.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки.

На прошлой неделе СМИ писали, что Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам.

Однако тогда сообщалось, что Украина отклонила идею. Позже это подтвердил Зеленский. Глава Украины заявлял, что Трамп в рамках сделки хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", - заявил украинский лидер.