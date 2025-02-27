Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кабмин Украины одобрил соглашение о полезных ископаемых с США: что будет в договоре

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Флаги Украины на здании
Флаг Украины. Иллюстративное фото: Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Кабинет министров Украины одобрил сделку с США о полезных ископаемых. Глава кабмина заявил, что в новом варианте соглашения нет речи о долге в 500 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Свежая публикация по теме:
Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ

Как сообщил во время заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций.

По словам украинского премьера, в этом соглашении "больше нет ни долга в 500 млрд долларов, или любого другого, больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара, нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке".

"Теперь речь идет о совместном владении фондом Украиной и Америкой", – пояснил Шмыгаль.

В соглашении, по его словам, есть шесть ключевых позиций, выгодных для Украины:

  1. Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран.
  2. Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
  3. Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
  4. США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
  5. Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. По словам Шмыгаля, фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев.
  6. В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. По словам Шмыгаля, никаких противоречий с украинскими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.

"Таким образом, в результате подписания соглашения Украина получает двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии в восстановление Украины и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца и украинки", – заключил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас кабмин Украины принимает необходимые решения для подписания соглашения.

Отметим, накануне госсекретарь США Рубио опроверг информацию о том, что США и Украина согласовали сделку. Он заявил, что США и Украина близки к согласованию ресурсной сделки, но пока этого не произошло.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки.

На прошлой неделе СМИ писали, что Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам.

Однако тогда сообщалось, что Украина отклонила идею. Позже это подтвердил Зеленский. Глава Украины заявлял, что Трамп в рамках сделки хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.

"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", - заявил украинский лидер.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224035-kabmin-ukrainy-odobril-soglashenie-o-poleznyh-iskopaemyh-s-ssha-chto-budet-v-dogovore/