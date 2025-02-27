Кабмин Украины одобрил соглашение о полезных ископаемых с США: что будет в договоре
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Кабинет министров Украины одобрил сделку с США о полезных ископаемых. Глава кабмина заявил, что в новом варианте соглашения нет речи о долге в 500 млрд долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщил во время заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в будущем соглашении Украины с США о создании Инвестиционного фонда восстановления, которое готовится к подписанию, будет шесть ключевых позиций.
По словам украинского премьера, в этом соглашении "больше нет ни долга в 500 млрд долларов, или любого другого, больше нет несправедливого пункта о том, что за каждый доллар новой помощи Украина должна отдавать два доллара, нет несправедливых позиций, что фонд будет принадлежать только одной Америке".
"Теперь речь идет о совместном владении фондом Украиной и Америкой", – пояснил Шмыгаль.
В соглашении, по его словам, есть шесть ключевых позиций, выгодных для Украины:
- Украина и США создают Инвестиционный фонд восстановления, который будет совместной собственностью и будет совместно управляться правительствами обеих стран.
- Украинские недра и ресурсы остаются украинскими, они не передаются ни в собственность США, ни кому-либо другому.
- Украина будет вносить в фонд 50% будущих поступлений от своих природно-ресурсных активов.
- США будут делать взносы в фонд в виде средств, финансовых инструментов и других активов, критически важных для восстановления Украины.
- Собранные фондом средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления Украины. По словам Шмыгаля, фактически речь идет о фонде для будущих поколений украинцев.
- В соглашении учтены обязательства Украины в рамках евроинтеграционного процесса. По словам Шмыгаля, никаких противоречий с украинскими евроинтеграционными обязательствами не будет возникать.
"Таким образом, в результате подписания соглашения Украина получает двойную выгоду. Мы привлекаем американские инвестиции и технологии в восстановление Украины и накапливаем ресурс для реализации стратегических проектов для благосостояния каждого украинца и украинки", – заключил Шмыгаль.
Он добавил, что сейчас кабмин Украины принимает необходимые решения для подписания соглашения.
Отметим, накануне госсекретарь США Рубио опроверг информацию о том, что США и Украина согласовали сделку. Он заявил, что США и Украина близки к согласованию ресурсной сделки, но пока этого не произошло.
Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.
После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).
Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки.
На прошлой неделе СМИ писали, что Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам.
Однако тогда сообщалось, что Украина отклонила идею. Позже это подтвердил Зеленский. Глава Украины заявлял, что Трамп в рамках сделки хочет получить от Украины 100% надбавки с оказанной помощи. За каждый доллар помощи Штаты хотят получить два доллара.
"Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я это не подписываю", - заявил украинский лидер.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224035-kabmin-ukrainy-odobril-soglashenie-o-poleznyh-iskopaemyh-s-ssha-chto-budet-v-dogovore/