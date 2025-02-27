США не собираются давать гарантии безопасности Украине, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабмина заявил, что не будет давать гарантий безопасности Украине – это должна сделать Европа, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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По словам Трампа, эту ответственность возьмут на себя страны Европы из-за своей географической близости.

"Я не собираюсь давать гарантий безопасности сверх тех, что уже есть. Мы заставим Европу это сделать, потому что она, вы знаете, Европа — их ближайший сосед, но мы собираемся убедиться, что все идет хорошо.

И, как вы знаете, мы действительно будем сотрудничать с Украиной в плане редкоземельных металлов. Нам очень нужны редкие металлы. У них есть отличные редкие металлы", — заявил Трамп на своем первом заседании кабинета министров.

Он добавил, что его министр внутренних дел Даг Бергум и министр энергетики Крис Райт будут "работать над этим вместе".

"Сделка, которую мы заключаем, принесет нам огромное богатство. Мы получаем обратно деньги, которые потратили, и надеемся, что сможем урегулировать этот вопрос", — добавил глава США.

Отметим, на заседании кабмина Трамп также заявил, что Украине "следует забыть о НАТО", хотя и пообещал помочь Украине "вернуть как можно больше утраченных территорий".

Ранее Зеленский отказался подписывать сделку с США по редкоземельным металлам, заявив, что в ней нет никаких гарантий для Украины. До этого глава Украины заявлял, что, если страну не берут в НАТО, то ей должны вернуть ядерное оружие. Это, по его словам, будет достаточной гарантией того, что Россия не нападет на Украину вновь. Вчера госсекретарь США ответил на это требование.

Добавим, что в начале недели президент Франции Макрон на совместном брифинге с Трампом заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности в случае прекращения огня, включая отправку военных.

Ранее о готовности отправить своих военных в Украину заявлял и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Подчеркивалось, что военные будут лишь следить за соблюдением режима перемирия, в случае его наступления.

Между тем президент Германии Штайнмайер пару дней назад заявил, что ФРГ не свернет свою поддержку Киева до тех пор, пока война не завершится. Кроме того, Германия будет участвовать в восстановлении разрушенных войной украинских городов и помогать стране вернуться к мирной жизни, заверил глава ФРГ.