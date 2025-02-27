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"Очень умным и очень хитрым" назвал Трамп Путина

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Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Brendan Smialowski / AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров высказался о главе РФ Владимире Путине, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

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"Он очень умный человек, очень хитрый", – заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.

Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.

"Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - прим. ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", – сказал Трамп.

Напомним, ранее Трамп на встрече с Макроном отказался назвать Путина диктатором, заявив, что "не использует это слово легкомысленно". При этом ранее он назвал диктатором Зеленского за отказ проводить выборы в военное время. Зеленский ответил на критику американского коллеги.

Между тем газета Wall Street Journal, ссылаясь на бывших советников Трампа, написала, что Трамп "затаил личную обиду" на Зеленского, а к Путину относится "с уважением, граничащим с восхищением".

"Бывший высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что Трамп восхищался Путиным, потому что тот был "сильным и имел полный контроль над своей страной". Он добавил, что Трампу всегда нравились авторитарные лидеры, потому что они реже сталкивались с критикой со стороны", - говорится в материале издания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224032-ochen-umnym-i-ochen-hitrym-nazval-tramp-putina/