"Очень умным и очень хитрым" назвал Трамп Путина
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Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета министров высказался о главе РФ Владимире Путине, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
"Он очень умный человек, очень хитрый", – заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Президент США отметил, что рассчитывает на сделку с Путиным по урегулированию конфликта на Украине, но не может гарантировать ее успешное заключение.
"Когда я был избран, мы говорили (с Путиным - прим. ред.), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение", – сказал Трамп.
Напомним, ранее Трамп на встрече с Макроном отказался назвать Путина диктатором, заявив, что "не использует это слово легкомысленно". При этом ранее он назвал диктатором Зеленского за отказ проводить выборы в военное время. Зеленский ответил на критику американского коллеги.
Между тем газета Wall Street Journal, ссылаясь на бывших советников Трампа, написала, что Трамп "затаил личную обиду" на Зеленского, а к Путину относится "с уважением, граничащим с восхищением".
"Бывший высокопоставленный чиновник администрации рассказал, что Трамп восхищался Путиным, потому что тот был "сильным и имел полный контроль над своей страной". Он добавил, что Трампу всегда нравились авторитарные лидеры, потому что они реже сталкивались с критикой со стороны", - говорится в материале издания.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224032-ochen-umnym-i-ochen-hitrym-nazval-tramp-putina/