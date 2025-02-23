Белый дом: Трамп уверен, что войну между Россией и Украиной удастся завершить за неделю

Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт в субботу сказала журналистам, что Трамп уверен - войну между Россией и Украиной удастся завершить "на неделе", передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

В субботу пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт сказала журналистам, что Дональд Трамп уверен в успехе переговоров по теме войны между Россией и Украиной.

"Президент и его команда сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этой войны, чтобы положить конец конфликту, и президент абсолютно уверен, что мы сможем сделать это на неделе", - заявила Ливитт.

По ее словам, министр национальной безопасности Мэтт Уолц будет "круглосуточно" работать над сделкой в ​​эти выходные, а в ее обсуждениях принимал участие министр финансов Скотт Бессент.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако недавно СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

Разногласия по поводу полезных ископаемых спровоцировали масштабный кризис в отношениях США и Украины на этой неделе, однако стороны все же решили попытаться прийти к компромиссу.

"Источники с обеих сторон теперь говорят, что сделка выглядит более вероятной", - говорится в материале.

В рамках новых переговоров стороны перешли к позитивной оценке диалога: спецпредставитель США по Украине Кит Келлог назвал Зеленского в соцсети решительным и мужественным лидером воюющей страны, а сам президент Украины сказал, что "встреча с генералом Келлогом вернула надежду".

Еще СМИ сообщили, что Дональд Трамп предложил создать "фонд возмещения" в 500 млрд долларов, который пополняла бы Украина в рамках сделки по металлам. Но Украина отклонила идею.