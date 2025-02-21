О начале подготовки к подписанию мирного договора с Россией и выборам заявили в Украине

Депутат Верховной Рады заявила, что в Украине ожидают подписания мирного договора с Россией в ближайшее время, а после этого планируют провести выборы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Об этом в эфире украинского телеканала заявила депутат от партии "Слуга народа" Анна Скороход.

"Как только будет подписан мирный договор, этого ожидают в ближайшее время, тогда нас ждут президентские, парламентские и местные выборы. То, что нам нужна перезагрузка, это — факт", — сказала она.

Скороход отметила, что в Раде уже начали активно готовиться к выборам. К тому же, депутаты обсуждают проведение выборов до подписания мирного соглашения, но не понимают, как обеспечить возможность участия всем, в частности, военным.

По словам Скороход, в Раде готовят изменения в избирательный Кодекс, какие именно, она не уточнила.

Издание уточняет, что парламентские выборы в Украине должны были пройти в октябре 2023 года, а президентские выборы - в марте 2024-го. Однако ни те, ни другие из-за военного положения не состоялись. Военное положение запрещает проведение выборов президента или парламента, а также изменение Конституции.