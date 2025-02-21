Китай завершил бурение самой глубокой скважины в Азии

В Китае завершено бурение самой глубокой научно-исследовательской вертикальной скважины в Азии, ствол которой достиг глубины 10 910 метров, передает NUR.KZ.

Синьхуа сообщает, что в Китае завершено бурение самой глубокой скважины в Азии, ствол которой достиг глубины 10 910 метров.

Ранее отмечалось, что скважина, расположенная в СУАР на северо-западе страны, предназначена для научных исследований в глубинной геологии.

По данным The Guardian, проект является частью усилий страны по исследованию новых рубежей в космосе и под поверхностью Земли. Издание напоминает, что в 2021 году председатель КНР призвал ведущих ученых страны преодолеть новые барьеры в различных областях, включая глубокое исследование Земли.

Добавим, при этом, по данным CNN, на 2023 год рекорд по глубине скважины все еще принадлежит ныне несуществующей Кольской сверхглубокой скважине на северо-западе России - научному проекту бурения советских времен, на реализацию которого ушло 20 лет, а глубина достигла 12 262 метров.

Напомним, ранее в Казахстане обсуждались версии, что бурение скважины в Китае спровоцировало землетрясение, которое 23 января ощутили в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях. Этот слух прокомментировал сейсмолог Нурсарсен Узбеков.

"Говорить, что такое событие с магнитудой 6,4, энергетического класса 15,1 в очаге, нет оснований. Это сопоставимо со взрывом нескольких атомных бомб по силе.

И утверждение, что может быть вызвано бурением глубоких скважин - тоже влияние не сказывается на те процессы, которые происходят в глубоких слоях земной коры. Поэтому считать это землетрясение вызванным искусственно нет оснований. Это естественный сейсмический процесс", - сообщил Узбеков.

Сейсмологи отметили, что произошло порядка 5000 афтершоков землетрясения в Китае. Казахстанцы почувствовали только 14 из них. Сильнее всего землетрясение ощутили в Алматы и в Шымкенте, где жители в страхе покинули свои дома.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Также сообщалось, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Землетрясение 23 января в Китае

В ночь на 23 января землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района. После первого мощного землетрясения произошло еще несколько толчков до 4,5 баллов.

В дальнейшем сообщалось, что в результате землетрясения два человека получили тяжелые ранения, еще четверо - легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 - повреждены.

Позднее стало известно, что после землетрясения в ночь с 22 на 23 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая погибли три человека и еще пятеро получили ранения.