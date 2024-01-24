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Три человека погибли из-за землетрясения в Китае

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Сейсмограф
Сейсмограф. Иллюстративное фото: Furchin/Getty Images

В Китае сообщили о погибших в результате сильного землетрясения, которое почувствовали и в Казахстане. Службы по ЧС продолжают ликвидировать последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По последней информации в результате землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, погибли три человека и еще пятеро получили ранения. Об этом пишет информагентство, ссылаясь на данные местных СМИ.

Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.

Напомним, толчки магнитудой 7,1 зафиксировали в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района 23 января в 02:09 по местному времени (00:09 по времени Астаны), очаг располагался на глубине 22 километра.

Ранее сообщалось, что в пострадавшем регионе 47 домов были полностью разрушены, а еще 78 – повреждены.

Отметим, что толчки ощущались и та территории Казахстана.

Так, вчера в МЧС сообщили, что на 19 объектах жизнеобеспечения и социально-значимых объектах в Алматинской области обнаружены трещины.

В Алматы, по данным ДЧС, интенсивность землетрясения составила 5 баллов. По последней информации Минздрава, число пострадавших в южной столице достигло 67 человек.

Что делать при землетрясении?

Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:

  • сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
  • не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
  • отойдите от мебели, окна, люстры;
  • найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
  • покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
  • отключите воду, газ электричество;
  • возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
  • держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
  • будьте готовы к повторным толчкам;
  • окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057173-tri-cheloveka-pogibli-posle-zemletryaseniya-v-kitae/

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