Три человека погибли из-за землетрясения в Китае
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В Китае сообщили о погибших в результате сильного землетрясения, которое почувствовали и в Казахстане. Службы по ЧС продолжают ликвидировать последствия, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
По последней информации в результате землетрясения, произошедшего в ночь с 22 на 23 января в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, погибли три человека и еще пятеро получили ранения. Об этом пишет информагентство, ссылаясь на данные местных СМИ.
Работы по ликвидации последствий стихийного бедствия продолжаются.
Напомним, толчки магнитудой 7,1 зафиксировали в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района 23 января в 02:09 по местному времени (00:09 по времени Астаны), очаг располагался на глубине 22 километра.
Ранее сообщалось, что в пострадавшем регионе 47 домов были полностью разрушены, а еще 78 – повреждены.
Отметим, что толчки ощущались и та территории Казахстана.
Так, вчера в МЧС сообщили, что на 19 объектах жизнеобеспечения и социально-значимых объектах в Алматинской области обнаружены трещины.
В Алматы, по данным ДЧС, интенсивность землетрясения составила 5 баллов. По последней информации Минздрава, число пострадавших в южной столице достигло 67 человек.
Что делать при землетрясении?
Как отмечали в Департаменте по ЧС Алматы, необходимо заранее продумать действия при землетрясении:
- сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
- не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков;
- отойдите от мебели, окна, люстры;
- найдите надежное крепкое укрытие: если вы на верхних этажах, займите место в углу капитальных, несущих стен;
- покиньте помещение (в многоэтажных домах – после прекращения толчков);
- отключите воду, газ электричество;
- возьмите тревожный чемоданчик (подготовленный заранее);
- держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев;
- будьте готовы к повторным толчкам;
- окажите помощь пожилым, людям с ограниченными возможностями.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057173-tri-cheloveka-pogibli-posle-zemletryaseniya-v-kitae/