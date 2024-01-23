При землетрясении в Китае пострадали шесть человек, около 50 домов разрушены

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая после землетрясения магнитудой 7,1 пострадали шесть человек, около 50 домов полностью разрушены, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Уши (Учтурфан) округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Агентство, ссылаясь на местную газету, пишет, что очаг располагался на глубине 22 км. К 08:20 по местному времени (06:20 по времени Астаны) сейсмологи зафиксировали 43 афтершока магнитудой выше 3 и максимальной магнитудой 5,3.

Местные власти направили в пострадавшие районы пожарные, медицинские и коммуникационные службы, всего 236 транспортных средств и 1055 человек.

Как сообщает агентство, в результате землетрясения два человека получили тяжелые ранения, еще четверо – легкие травмы, 47 домов полностью разрушены, 78 – повреждены.

Между тем в пострадавших населенных пунктах к этому часу уже восстановили электроснабжение, водоснабжение и отопление.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в ВКО и области Жетісу.

Сильнее всего землетрясение почувствовали жители Алматы – в южной столице ощутимость составила 5 баллов. Кроме того, само землетрясение длилось как минимум 5 минут.

Из-за землетрясения в Алматы сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены. Также известно о 8 пострадавших в результате подземных толчков.

Сейсмологи озвучили прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению Комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

Кроме этого, в Шымкенте, как и еще в ряде регионов Казахстана, минувшей ночью зафиксировали подземные толчки – жители в страхе покинули свои дома.

Ранее в ДЧС Алматы рассказали, что делать в случае землетрясения. С инструкцией можно ознакомиться здесь.

Между тем сегодня утром на границе Китая и Кыргызстана было зафиксировано новое землетрясение.