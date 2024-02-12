Возможно ли, что "китайское" землетрясение было вызвано искусственно, рассказал сейсмолог

Сейсмолог Нурсарсен Узбеков во время рассказал, возможно ли, что "китайское" землетрясение было вызвано искусственно, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам заместителя директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований по науке Нурсарсена Узбекова, нет оснований считать, что землетрясение в Китае, которое 23 января ощущалось в Алматы, было вызвано искусственно.

"Говорить, что такое событие с магнитудой 6,4, энергетического класса 15,1 в очаге, нет оснований. Это сопоставимо со взрывом нескольких атомных бомб по силе.

И утверждение, что может быть вызвано бурением глубоких скважин - тоже влияние не сказывается на те процессы, которые происходят в глубоких слоях земной коры. Поэтому считать это землетрясение вызванным искусственно нет оснований. Это естественный сейсмический процесс", - сообщил Узбеков.

К слову, сейсмологи отметили, что на сегодняшний день произошло уже порядка 5000 афтершоков землетрясения в Китае. Казахстанцы почувствовали только 14 из них.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощущениям его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Также сообщалось, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.