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Советник Трампа заявил, что глава США "разочарован" Зеленским

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Трамп и Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский в декабре 2024 года. Фото: Mustafa Yalcin / Anadolu via Getty Images

Советиник Трампа Майкл Уолтц заявил, что Трамп "разочарован" Зеленским из-за решения не подписывать сделку по ископаемым, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Белом доме.

По словам Уолтца, Зеленский "разочаровал" Трампа и его команду и должен вернуться к сделке с США по разработке минеральных ресурсов.

"Президент Трамп, очевидно, очень разочарован сейчас президентом Зеленским, тем, что он не захотел... принять наше предложение, которое, как я думаю, он в конце концов примет", — сказал он, имея в виду сделку по совместной разработке украинских ресурсов.

Уолтц призвал Киев воспользоваться «исторической возможностью» и согласиться на сделку.

"Умерьте риторику и подпишите соглашение об экономических возможностях", — заявил он.

До этого в интервью Уолтц говорил, что решение Зеленского не подписывать сделку сразу "расстроило" не только Трампа, но и министра финансов США Скотта Бессента, который привез предложение в Киев на прошлой неделе, а также вице-президента Джей Ди Вэнса, который встречался с украинским президентом во время Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, добавил советник американского президента, Трамп и Зеленский могут наладить отношения. Президент США ясно дал понять, "как сильно он любит украинский народ", подчеркнул Уолтц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222540-sovetnik-trampa-zayavil-chto-glava-ssha-razocharovan-zelenskim/