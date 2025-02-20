В Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Зеленского и спецпосланника Трампа

В Киеве прошла встреча Владимира Зеленского со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом. Но пресс-конференцию после встречи отменила американская сторона, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание со ссылкой на представителя украинского лидера Сергея Никифорова, в Киеве отменили пресс-конференцию по итогам встречи Владимира Зеленского и спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога.

"Это было сделано по желанию американской стороны", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.

Позже в Кремле озвучили даты, когда могут пройти переговоры Путина и Трампа.