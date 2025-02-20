"Трамп похож на Путина": украинцы выразили недовольство новым президентом США

Некоторые украинцы стали переживать, что больше не могут доверять США: заявление президента Трампа о том, что Украина несет ответственность за войну с Россией, разочаровало многих, пишет NYT.

Журналисты издания побеседовали с жителями Украины, чтобы узнать, что они думают о текущей ситуации.

"Трамп всегда был другом Путина, и я не верю, что он вдруг стал нашим другом. Он просто преследует свои интересы за спиной Зеленского", - заявила 51-летняя жительница Киева.

В декабре, как пишет издание, значительная часть украинцев заявила, что доверяет Трампу, который тогда был избранным президентом. Однако в последние несколько дней выражение разочарования и даже ярости было повсюду: от фронта на востоке до улиц Киева, от социальных сетей до залов правительственных зданий.

Политический аналитик Олег Саакян пояснил, что многие в Украине надеялись, что Трамп сможет заставить Россию прекратить войну.

"Могу сказать прямо: Трамп похож на Путина. Он никогда не скажет правду и придумает все, что захочет", - высказался о последних событиях боец спецназа, который представился корреспондентам как "Кэп".

Отмечается, что для других украинцев доверие к Соединенным Штатам подорвалось в выходные, когда стало ясно, что мирные переговоры с Россией начнутся без участия Украины.

Украинцы беспокоятся, что потеряли США как союзника.

"Еще до начала переговоров Трамп пожертвовал теми позициями, которые были основополагающими для Украины, включая членство в НАТО и контроль над территорией", - заявила украинский политолог из Лондонской школы экономики Мария Золкина.

Напомним, накануне Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Незадолго до этого Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, посвященной переговорам России и США, ответил на критику Трампа по затратам Америки по оказанию помощи Украине, отметив, что у сторон "совершенно разные цифры".

А президент Чехии и канцлер Германии выразили несогласие со словами главы США Дональда Трампа, который назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором за его отказ проводить выборы.

Кроме того, на днях в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.