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Франция поддерживает Украину и берет ответственность за мир в Европе, заявил Макрон

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / AFP via Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция берет на себя ответственность за то, чтобы в Европе царил мир. Соответствующий пост появился на его странице в Х, передает NUR.KZ.

По словам главы Франции, у него был долгий разговор с коллегами из Евросоюза, а также Канады, Исландии и Норвегии.

"Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы хотим прочного и надежного мира в Украине. Мы поддерживаем Украину и будем выполнять все наши обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом", – заявил Макрон.

Он уточнил, что Европа разделяет цель Трампа – завершить агрессивную войну России против Украины.

При этом, как добавил французский президент, усилия Европы по достижению мира будут продолжаться в соответствии со следующими принципами:

  • Украина всегда должна быть вовлечена и ее права должны уважать;
  • мир должен быть прочным и сопровождаться надежными и заслуживающими доверия гарантиями;
  • необходимо учитывать интересы безопасности европейцев.

В заключение он добавил, что есть необходимость увеличения расходов на оборону и безопасность и наращивания потенциала для Европы. По этому вопросу решения будут приняты в ближайшие дни и недели.

Напомним, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США, в них также участвуют представители Саудовской Аварии. В Украине заявляли, что не будут признавать результаты переговоров США и России.

В эти же дни в Париже состоялся неформальный саммит стран Евросоюза, на нем также обсуждалась ситуация в Украине. Решений относительно российско-украинского конфликта принято не было, однако сообщалось, что страны Европы проявили единство в поддержке Украины.

Однако вчера западные СМИ сообщили, что на саммите возник спор по вопросу об отправке военных в Украину.

"Когда лидеры собрались в Париже на саммит, Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание отправлять миротворческие силы в охваченную войной страну, через несколько часов после того, как Великобритания предложила "выступить на поле боя", - сообщала газета Financial Times.

При этом ранее Великобритания заявляла о готовности разместить свои войска в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222234-franciya-podderzhivaet-ukrainu-i-beret-otvetstvennost-za-mir-v-evrope-zayavil-makron/