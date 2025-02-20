Советник Трампа заявил об окончании "эры войны" в Украине

«Эра войны» в Украине завершилась, однако не все это поняли, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

«Не все поняли, что эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. <...> Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — сказал он.

Уолтц также выразил недовольство «странным сопротивлением» и «эскалацией риторики» со стороны Киева в связи с предложением США о разработке украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи. Он подчеркнул, что Трамп «не намерен этого терпеть».

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Уолтца, сейчас «расстроен и явно движется в неправильном направлении», и отношения украинского лидера с американским коллегой ухудшаются.

«Но президент Трамп сосредоточен на прекращении боевых действий, достижении прекращения огня и достижении более широкого соглашения», — добавил советник.