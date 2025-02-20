В Чехии и Германии раскритиковали Трампа из-за его слов о Зеленском
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Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп обладает "большой долей цинизма", раз назвал украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
"Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы? <...> Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма", — написал он.
Слова Трампа об украинском президенте также раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Зеленский — легитимный глава государства.
«Это просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины. То, что во время войны невозможно провести выборы, соответствует положениям украинской Конституции и избирательным законам. Никто не должен утверждать обратное», — сказал Шольц.
19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку он отказывается проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. До этого он оценивал рейтинг коллеги в 4%. В ответ украинский президент привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что заменить его сейчас «никак не получится».
Вечером 19 февраля украинский президент созвонился с британским премьером Киром Стармером. Последний выразил поддержку Зеленскому и заявил ему, что «совершенно разумно приостанавливать выборы во время войны».
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2222213-v-chehii-i-germanii-raskritikovali-trampa-iz-za-ego-slov-o-zelenskom/