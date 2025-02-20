В Чехии и Германии раскритиковали Трампа из-за его слов о Зеленском

Петр Павел заявил, что президент США Дональд Трамп обладает "большой долей цинизма", раз назвал украинского коллегу Владимира Зеленского диктатором, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

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"Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы? <...> Чтобы назвать президента такой страны диктатором, требуется большая доля цинизма", — написал он.

Слова Трампа об украинском президенте также раскритиковал канцлер Германии Олаф Шольц. Он заявил, что Зеленский — легитимный глава государства.

«Это просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины. То, что во время войны невозможно провести выборы, соответствует положениям украинской Конституции и избирательным законам. Никто не должен утверждать обратное», — сказал Шольц.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», поскольку он отказывается проводить голосование, несмотря на низкие рейтинги. До этого он оценивал рейтинг коллеги в 4%. В ответ украинский президент привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что заменить его сейчас «никак не получится».

Вечером 19 февраля украинский президент созвонился с британским премьером Киром Стармером. Последний выразил поддержку Зеленскому и заявил ему, что «совершенно разумно приостанавливать выборы во время войны».