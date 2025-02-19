Тот образ, который нужен Москве: что говорят о переговорах России и США в Эр-Рияде

Российская и американская делегация провели в Саудовской Аравии первые переговоры о войне с Украиной и других проблемах в их отношениях. Их главный итог: Россия впервые за несколько лет стала участницей большого переговорного процесса на международном уровне. В Украине оскорблены самим фактом этого разговора «об Украине без Украины» — президент Владимир Зеленский сказал, что там обсуждались ультиматумы в адрес его страны.

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Переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде провела делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь США Марко Рубио.

Главный итог этих переговоров — Россия и США договорились создать команды, которые будут работать над завершением войны России и Украины.

Это были первые с начала войны переговоры на столь высоком уровне, и по их итогам обе стороны заявили, что договорились о полноценном дипломатическом сотрудничестве.

Для России — это большой дипломатический прорыв, с февраля 2022 года серьезных переговоров с властями страны никто не вел. Для США это шаг к выполнению предвыборных обещаний Дональда Трампа, который хочет завершить российско-украинскую войну если не за день, то в обозримом будущем.

Телеканал Fox News (он исторически поддерживает республиканцев, а сейчас и Дональда Трампа) заявил, что план прекращения войны состоит из трех частей: взаимное прекращение огня, президентские выборы в Украине, а затем подписание окончательного мирного соглашения (Лавров, впрочем, сказал, что ему американская делегация информацию о таком плане не подтвердила).

Проблема в том, что за бортом переговоров остались сама Украина и страны Европы, которые оказывали ей значительную помощь все эти годы. Реакция последовала моментально.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах обсуждался «ультиматум» для его страны.

«И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет», — цитирует Зеленского издание «Интерфакс-Украина».

Как пишет издание Politico, прямо в день переговоров в Киеве была объявлена воздушная тревога.

Главы нескольких стран ЕС: Франции, Германии, Польши, Италии и других проводили встречу накануне, 17 февраля, по итогам их переговоров никаких решений принято не было.

«Будет взаимодействие и консультации с Украиной, с нашими партнерами в Европе и другими странами, — сказал по итогам переговоров Марк Рубио, — Но в конечном итоге российская сторона будет незаменима в этих усилиях».

«Высокопоставленные российские и американские чиновники, сидящие за гигантским деревянным столом — необычно в нынешнем контексте, и это будет очень трудно переварить многим, прежде всего украинцам, — делится своими впечатлениями журналистка Би-би-си Сара Рейнсфорд. — Но это именно тот образ, который нужен Москве: Россия за „главным столом" мировой дипломатии, выглядящая так, будто она равна США и даже может командовать. Потому что это не побежденная Россия, вынужденная сесть за стол переговоров: это больше похоже на то, что Соединенные Штаты приглашают агрессора изложить свои условия».

«Я не вижу обстоятельств, при которых США и Россия без Украины за столом переговоров должны призывать к выборам на Украине», — написал в соцсетях американский политолог Иэн Бреммер.

«Все больше европейцы чувствуют, что ведут войну на два фронта: с одной стороны — угроза национальной безопасности со стороны русских, с другой — угроза обществу со стороны евроскептиков-американцев», — добавил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц, один из первых больших европейских политиков, прокомментировавших переговоры в Эр-Рияде, подчеркнул, что будущее Украины не должно решаться без самой Украины.

«Это суверенная демократическая страна, которой мы открыли путь в Европейский Союз, и которая усердно работает над преодолением многочисленных правовых проблем, связанных с этим, — сказал он. — И это не должно подвергаться сомнению. Это страна, которая сама решает, на каких условиях она готова содействовать миру с прекращением огня. Мы не должны это делать».

В России переговоры, как и следовало ожидать, восприняли как большую победу.

«Полем боя за последние три года стало все — экономика, финансы, спорт, культура. Байденовская администрация не скрывала, что ее изначальной целью было нанести России стратегическое поражение. Однако она победила на всех фронтах — как это не раз уже случалось в истории. Поэтому переговорный процесс вернулся туда, куда ему и полагалось: за стол переговоров», — говорится в редакционной колонке государственного агентства РИА «Новости».