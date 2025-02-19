Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию после переговоров США и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что откладывает свой официальный визит в Саудовскую Аравию, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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В начале этой недели Зеленский заявлял, что планирует в ближайшие дни посетить Саудовскую Аравию. Однако после переговоров США и РФ глава Украины решил отменить свою поездку.

"Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было неожиданностью. Я думаю, что это было неожиданностью для многих.

Мы абсолютно честны и открыты. Я не хочу никаких совпадений. Вот почему я не поеду в Саудовскую Аравию", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Анкаре после завершения российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Зеленский заявил, что хочет, чтобы война закончилась.

"Но мы хотим, чтобы все было справедливо и чтобы никто ничего не решал за нашей спиной. Вы не можете принимать решение без Украины о том, как прекратить войну в Украине, ни на каких условиях", — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что ожидает прибытия в Киев делегации США. Ранее Зеленский заявил, что Кит Келлогг — спецпредставитель администрации Трампа по вопросам России и Украины, который не входил в состав делегации США в Эр-Рияде, — планирует посетить Украину в четверг, 20 февраля.

Напомним, накануне в городе Эр-Рияд в Саудовской Аравии прошли переговоры по урегулированию ситуации в Украине. В них приняли участие делегации США, России и Саудовской Аравии.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одно встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь. Подробнее об итогах переговоров можно почитать здесь.

Между тем Русская служба BBC пишет, что для России эти переговоры стали большим дипломатическим прорывом, ведь с февраля 2022 года серьезных переговоров с властями страны никто не вел. А для США это шаг к выполнению предвыборных обещаний Дональда Трампа, который хочет завершить российско-украинскую войну. Что пишет западная пресса об этой встрече, читайте здесь.

Сам Трамп позитивно оценил прошедшую в Эр-Рияде встречу. Он заявил, что после встречи он "намного более уверен" в том, что соглашение об урегулировании между Россией и Украиной будет достигнуто.

При этом Зеленский заявил, что Украина не будет признавать результаты переговоров, поскольку украинская сторона в них не участвовала.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", - пояснил Зеленский.