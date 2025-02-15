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"Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский высказался о переговорах Трампа и Путина

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

Владимир Зеленский сообщил, что Украина не будет соглашаться на мирные сделки, которые заключены без ее участия, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что переговоров России один на один с США хочет только Владимир Путин.

"Украина никогда не согласится на сделки, заключенные за нашей спиной без нашего участия. И то же правило должно действовать для всей Европы. Никаких решений по Украине без Украины. Никаких решений о Европе без Европы. У Европы должно быть место за столом, когда принимаются решения о Европе", - отметил он.

По его словам, в случае заключения сделки без Украины и Европы "проиграют все". Зеленский также заявил, что Путин пытается провести переговоры с США без участия Украины и Европы.

"Затем Путин попытается добиться того, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года - не как уважаемый лидер, а как реквизит в его спектакле. Нам это не нужно. Нам нужен настоящий успех. Настоящий мир", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина вместе с союзниками должна подготовить гарантии безопасности, чтобы остановить Владимира Путина.

"Это не может происходить без нас. И если у нас нет сегодня общего плана, то мне кажется, что у США нет такого плана. Если у них что-то есть, то это не о нас, но мы не хотим такой новой реальности", - сказал Зеленский.

Помимо этого, Зеленский высказался о выборах в Украине. По его словам, украинцы этого не хотят из-за отмены военного положения.

"Я готов говорить о выборах. Украинцы абсолютно не хотят выборов, боятся, что мы потеряем режим военного положения, если будут выборы, солдаты вернутся домой и Путин оккупирует всю территорию. Сейчас мы имеем мобилизацию, мы являемся единым организмом, единой страной, и поэтому очень важно, чтобы так было в дальнейшем", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что недовольные "могут выбрать другое гражданство, у кого есть собственность за рубежом".

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. Также сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок может состояться в Саудовской Аравии. При этом, королевство выразило готовность организовать встречу.

А накануне в Мюнхене началась конференция по безопасности, где главным вопросом стала возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

Во время конференции Зеленский назвал условие, при котором он готов встретиться с Путиным. Кроме того, корреспондент The Washington Pos заявил, что Владимир Зеленский не стал подписывать соглашение с США по металлам из-за отсутствия гарантий для Украины.

Сегодня Зеленский также предложил создать "Вооруженные силы Европы".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2221049-nikakih-resheniy-po-ukraine-bez-ukrainy-zelenskiy-vyskazalsya-o-peregovorah-trampa-i-putina/