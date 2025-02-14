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Мюнхенская конференция: Трамп обещал переговоры с участием России, Украина это отрицает

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Мюнхенская конференция
Логотип Мюнхенской конференции. Фото: Michaela Stache/AFP via Getty Images

В пятницу в Мюнхене открывается конференция по безопасности, главным вопросом которой станет возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые накануне анонсировал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что в консультациях примут участие представители России, однако украинские чиновники говорят, что не намерены с ними встречаться. Ожидается, что во время конференции состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

На этой неделе Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, а позже созвонился с Зеленским. Он также анонсировал мирные переговоры в Саудовской Аравии, в которых могут принять участие представители России, Украины и США.

А в четверг Трамп сказал, что первые консультации между сторонами состоятся уже в Мюнхене.

Отвечая на вопрос, приедет ли Путин на саммит в Саудовской Аравии, президент США сказал: «В конечном итоге — да. Пока — нет, еще немного рано. У них будет встреча в Мюнхене завтра. Там будет представлена Россия, с нашими людьми. Украину, кстати, тоже пригласили. Не знаю точно, кто будет от какой страны. Но люди высокого уровня от России, от Украины и от Соединенных Штатов».

В пятницу утром слова Трампа о переговорах в Мюнхене прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть слова президента США он не подтвердил, что консультации действительно состоятся, но и не стал прямо это отрицать.

«По теме украинского урегулирования у нас для вас нету новостей. Пока нам нечего сообщить, — заявил Песков. — Хочу вам напомнить, что по результатам телефонного разговора, который был днями ранее, главы России и США дали поручение своим помощникам установить контакты, на это потребуются определенные дни».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тем временем сообщила, что в Мюнхене «представителей МИД, как и других официальных российских структур, органов, не будет».

А председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, что организаторы «не аккредитовывали каких-либо представителей российского правительства».

«Без аккредитации попасть сюда нельзя», — сказал он [цитата по газете Bild].

«За пустым столом с россиянами не встречаются»

Сразу после заявлений Трампа официальный Киев обозначил свою позицию еще более определенно. Советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что в Мюнхене не будет встречи с участием представителей России и Украины, хотя прямо не упомянул слова президента США.

«Украинская позиция неизменна. Украина сначала должна говорить с Америкой. Европа должна быть участницей любого серьезного разговора ради настоящего и длительного мира, — сказал Литвин. — И только согласованная общая позиция должна быть на столе для разговора с россиянами. За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предусматривается».

Тем временем в пятницу утром стало известно, что самолет госсекретаря Марко Рубио, который направлялся в Мюнхен, вернулся в США из-за технических проблем.

Корреспондент CBS News Маргарет Бреннан, находившаяся на борту самолета, сообщила, что примерно через 90 минут полета на лобовом стекле кабины появилась трещина, из-за чего пилотам пришлось лететь обратно на базу Эндрюс на малой высоте.

Представитель Госдепартамента Тэмми Брюс сообщила, что Рубио полетит в Германию, а затем на Ближний Восток на другом самолете.

На Мюнхенской конференции Рубио должен был присоединиться к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на встрече с Зеленским. Однако неизвестно, успеет ли Рубио приехать в Мюнхен на эту встречу, отмечает CBS News.

Заявления Трампа и Хегсета: шок в Европе

Слова Трампа о переговорах в Мюнхене прозвучали после серии заявлений самого президента США и его чиновников, вызвавших шок у многих в Европе и в Украине.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что начинает переговоры о мире и предположил, что российский лидер хочет закончить войну. Одновременно министр обороны США Пит Хегсет исключил вступление Украины в НАТО, назвал нереальным восстановление ее территориальной целостности и предложил Европе самостоятельно обеспечивать безопасность континента.

Многие европейские политики расценили такую позицию как предательство и осудили прямые переговоры Трампа с Путиным как нарушение принципа «ничего об Украине без Украины». Некоторые обозреватели также сочли, что исключая членство Киева в НАТО и выводя Путина из международной изоляции, Вашингтон еще до начала консультаций идет на неоправданные уступки Москве.

Впрочем, в четверг Хегсет несколько скорректировал свое предыдущее заявление о нереалистичности вступления Украины в НАТО.

«Я хочу прояснить кое-что по поводу того, что членство [Украины] в НАТО — нереалистичный исход переговоров, — цитирует его CNN. — При этом эти переговоры возглавляет президент Трамп. Все варианты остаются возможными».

«В его разговорах с Владимиром Путиным и с Зеленским, что он решит допустить или не допустить — это находится в компетенции лидера свободного мира, президента Трампа», — сказал он.

В четверг вечером новые заявления об Украине сделал и сам Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете, он отметил, что у Украины будет место за столом переговоров вместе с Россией, а Москва должна вернуться в Большую семерку (она была исключена оттуда в 2014 году в ответ на аннексию Крыма, и президент США считает это ошибкой).

Зеленский не знает о россиянах в Мюнхене и планирует визиты в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Во время Мюнхенской конференции Зеленского спросили, присутствует ли в Мюнхене российская делегация и планируются ли какие-либо переговоры с Москвой.

«Я об этом не знаю», — сказал Зеленский. «Может, кто-то знает больше, чем я?» — добавил он со смехом.

Он также сказал, что после Мюнхенской конференции намерен отправиться с визитами в Объединенные Арабские Эмираты, в Саудовскую Аравию и в Турцию. Ранее Трамп говорил о возможности проведения мирных переговоров именно в Саудовской Аравии.

Однако в пятницу Зеленский повторил свои предыдущие заявления, что сначала Украина должна выработать общую переговорную позицию с союзниками, то есть США и Европейским союзом, и только после этого говорить с Москвой.

«Я не хочу встречаться с россиянами просто ради встречи. Зачем? Мы видим порядок встреч и решений. Порядок такой: США, Европа, а потом — Россия», — сказал президент Украины.

Перед поездкой в Мюнхен Зеленский заявил, что Украина «не будет принимать» переговоры о судьбе страны, которые ведутся без ее участия.

Украинский президент предостерег от того, чтобы «все пошло по плану Путина, когда он хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние — он с Соединенными Штатами Америки».

«Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас», — подчеркнул президент Украины.

Комментируя разговор с Трампом, а также тот факт, что американский лидер сначала поговорил с Путиным, Зеленский заявил, что не видит в этом негатива.

«У нас с Трампом было уже три разговора, поэтому я не воспринимаю то, что он сначала поговорил с Путиным, как приоритет, хотя это неприятно в любом случае», — заявил президент Зеленский, подчеркнув при этом, что для Украины «важно сохранить поддержку США».

По словам Зеленского, для Киева приоритетом являются встречи представителей Украины и США, и «только после таких встреч, после наработки плана, как остановить Путина, тогда уже справедливо говорить с русскими».

В то же время Зеленский повторил и свой тезис о том, что «за столом переговоров должны быть и европейцы, потому что Украина в Европе».

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220930-myunhenskaya-konferenciya-tramp-obeshchal-peregovory-s-uchastiem-rossii-ukraina-eto-otricaet/

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