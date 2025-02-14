Саудовская Аравия заявила о готовности организовать встречу Трампа и Путина

Саудовская Аравия готова организовать площадку, в которой смогут принять участие президент США Дональд Трамп и глава РФ Владимир Путин, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление МИД.

В Instagram-аккаунте Министерства иностранных дел Саудовской Аравии опубликовано заявление, в котором сообщается, что королевство готово организовать площадку для переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.

В заявлении МИД указано, что Саудовская Аравия "приветствует телефонный разговор", который состоялся между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Королевство приветствует объявленную возможность проведения встречи на высшем уровне в Саудовской Аравии", - сказано в сообщении.

Напомним, 12 февраля президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.

После разговора с Зеленским Трамп заявил, что глава Украины, как и Путин, хочет заключить мир. Также сообщалось, что первая встреча Путина и Трампа в его второй президентский срок может состояться в Саудовской Аравии.

Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные штаты могут применить военные меры против России, если Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной.

По данным Русской службы Би-би-си, Владимир Зеленский также намерен отправиться с визитом Саудовскую Аравию.