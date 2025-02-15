"Эта война – между Россией и Украиной": Вэнс прокомментировал свои слова про "военные рычаги воздействия"
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал уточнения по ранее вышедшему интервью, в котором он высказался о возможном давлении на Россию для заключения соглашения по Украине, передает NUR.KZ.
Вице-президент США в соцсети X сделал репост публикации одного из пользователей. В ней говорится, что истинная стенограмма его интервью The Wall Street Journal отличается от версии, которая вышла в печать.
"Президент Трамп - главный организатор сделок, который принесет мир в регион, положив конец войне на Украине.
Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности, если это не отвечает американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", - добавил свой комментарий Джей Ди Вэнс.
Напомним, издание выпустило материал, в котором написано, что Джей Ди Вэнс заявил, что США введут против Москвы санкции и, возможно, применят военные меры, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость.
"Есть экономические рычаги воздействия, есть, конечно, военные рычаги воздействия, которые США могли бы использовать против Путина", - такую цитату Вэнса выпустило издание.
Напомним, также накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что США стремятся добиться длительного мира в Украине, а не просто паузы в войне.
Кроме того, выступая в Мюнхене, Джей Ди Вэнс назвал главную угрозу Европе - по его словам, это не Китай и не Россия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220989-vice-prezident-ssha-prokommentiroval-svoi-slova-o-vozmozhnom-vvode-voysk-v-ukrainu/