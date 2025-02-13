Трамп назвал возможное место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным может пройти в Саудовской Аравии, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Об этом сообщил сам Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме после телефонного разговора с президентом России.

Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным длился около часа, и добавил, что они, вероятно, встретятся в Саудовской Аравии.

Между тем издание DW пишет, что, общаясь с журналистами, Трамп заявил также, что не считает вступление Украины в НАТО целесообразным, а получение Киевом обратно всех территорий, перешедших под контроль РФ, по его оценке, является "маловероятным".

Между тем РИА Новости, ссылаясь на информацию американского МИДа, пишет, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе посетит Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Ожидается, что Рубио проведет здесь переговоры о будущем сектора Газа.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России. Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Трампа, в ходе разговора они "размышляли о великой истории наций" и о совместных действиях во Второй мировой войне.

"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной.

(...) Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры", – заявил Трамп.

В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

После разговора с главой РФ Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным.