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"Никто не хочет мира больше, чем Украина": Трамп созвонился с Зеленским сразу после разговора с Путиным

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Alex Kent/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп сообщили подробности телефонного разговора, который сегодня состоялся между ними.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем аккаунте в Instagram сообщил о том, что провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы долго говорили о возможностях достижения мира, обсуждали нашу готовность работать вместе на уровне команды и технологические возможности Украины, включая беспилотники и другие передовые отрасли. Я благодарен президенту Трампу за его интерес к тому, чего мы можем достичь вместе", - отметил Зеленский.

По словам лидера Украины, Трамп поделился подробностями своего разговора с Владимиром Путиным.

"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир.

Как сказал президент Трамп, давайте сделаем это. Мы договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи", - добавил Зеленский.

Подробности разговора озвучил и президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social. По его словам, "разговор прошел очень хорошо".

"Он, как и президент Путин, хочет заключить мир", - написал Трамп.

По его словам, в основном, разговор шел о запланированной на пятницу встрече в Мюнхене, куда направлены вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

"Я надеюсь, что результаты этой встречи будут положительными. Пора прекратить эту нелепую войну, в которой произошли массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Бог народ России и Украины!" - добавил Трамп.

Напомним, незадолго до этого Дональд Трамп рассказал подробности телефонного разговора с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Отмечалось, что разговор шел полтора часа, стороны договорились начать переговоры по окончанию войны.

В январе этого года Трамп поручил своим подчиненным завершить войну в Украине за 100 дней.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220303-nikto-ne-hochet-mira-bolshe-chem-ukraina-zelenskiy-soobshchil-o-razgovore-s-trampom/