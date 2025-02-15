Зеленский предложил создать "Вооруженные силы Европы"

Президент Украины считает, что ситуация в отношениях Европы и США дошла до того момента, когда ЕС должен задуматься о создании "европейской армии", передает NUR.KZ со ссылкой на CNBC.

Свежая публикация по теме: "Никаких решений по Украине без Украины": Зеленский высказался о переговорах Трампа и Путина

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский призвал к созданию европейской армии для укрепления обороны континента, предупредив, что Россия "не готовится к диалогу" для продвижения мирных переговоров.

Зеленский заявил, что у Украины есть разведданные о том, что Россия планирует отправить войска своему союзнику Беларуси этим летом под предлогом учений. Он заявил, что это представляет прямую угрозу для граничащих с ней стран НАТО.

"Мы должны создать Вооруженные силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев", - сказал Зеленский.

Напомним, накануне в Мюнхене началась конференция по безопасности, где главным вопросом стала возможность проведения переговоров об окончании войны в Украине, которые анонсировал президент США Дональд Трамп.

Во время конференции Зеленский назвал условие, при котором он готов встретиться с Путиным. А депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что речь вице-президента США Джей Ди Вэнса прозвучала как объявление войны.

Кроме того, корреспондент The Washington Pos заявил, что Владимир Зеленский не стал подписывать соглашение с США по металлам из-за отсутствия гарантий для Украины.