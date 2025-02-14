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Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным только при одном условии

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Владимир Путин и Владимир Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский. Фото: Alexey Nikolsky/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что готов встретиться с Путиным, но при одном условии, передает NUR.KZ со ссылкой на "РБК-Украина".

Он подтвердил, что намерен совершить визит в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где, как ранее заявлял Трамп, состоятся переговоры США, России и Украины по ситуации в Украине.

"Да, я проведу визит в ОАЭ, у меня запланированы визиты, важные диалоги. У нас есть своя повестка дня", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что эта страна помогла Украине с возвращением украинских детей из России.

"Я не буду встречаться с россиянами, это не часть моих планов. Я встречусь только с одним россиянином - с Путиным, только после того, как у нас будет общий план с Трампом, Европой, и мы сядем с Путиным и остановим войну. Только в этом случае я готов встретиться", - подчеркнул президент Украины.

Между тем как пишет РБК, на одной из панелей Мюнхенской конференции по безопасности речь о мирном соглашении по конфликту на Украине сейчас не идет, такой договор не будет подписан в Мюнхене, заявил Зеленский.

"Мирное соглашение не может быть подписано в Мюнхене. Потому что это Мюнхен. <...> И мы помним, какие вещи здесь были подписаны когда-то — я таких вещей не повторяю", — заявил он.

Глава Украины добавил, что мирное соглашение будет "планом окончания войны", который должны одобрить все, включая Украину, США и Европу, поскольку "мы говорим о гарантиях безопасности". Он подчеркнул, что Киеву не нужно "простое прекращение огня".

А "Европейская правда" сообщает, что на конференции Зеленский заявил о разочаровании из-за постоянных отказов от американского руководства по евроатлантической интеграции Украины, и эта позиция не меняется со сменой президента США.

Украинский президент подчеркнул, что в целом в США есть поддержка членства Украины в Альянсе, она звучит от обычных людей и от политиков.

"Но на уровне лидеров я никогда не слышал, что мы будем в НАТО. Никогда! И это вопрос не к президенту Трампу. Такова политика США: Украина не в НАТО", – заявил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры по урегулированию конфликта в Украине. В них примут участие представители США, России и Украины.

СМИ писали, что Россия уже начала формировать переговорную группу для диалога с США, но кто в нее войдет, в Кремле не уточнили.

В числе участников американской команды Трамп назвал Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220956-zelenskiy-zayavil-chto-gotov-vstretitsya-s-putinym-tolko-pri-odnom-uslovii/