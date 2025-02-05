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Авиакатастрофа в США: из реки в Вашингтоне извлекли тела всех 67 погибших

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Обломки упавшего в реку самолета
Обломки упавшего в реку самолета. Фото: Petty Officer 1st Class Brandon Giles/ U.S. Coast Guard via Getty Images

В США спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв столкновения пассажирского самолета с армейским вертолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на спасательную службу.

Как сообщается в аккаунте соцсети Х спасательной службы США, спасатели извлекли из реки Потомак в Вашингтоне тела всех 67 жертв авиакатастрофы в небе над американской столицей.

Тела 66 человек опознаны к этому моменту, говорится в заявлении.

Напомним, 30 января пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Позже появилось официальное подтверждение, что в авиакатастрофе погибли российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые работали в США тренерами.

Президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию в связи с авиакатастрофой. Он заявил, что в результате ЧП выживших нет.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

В дальнейшем стало известно, что на месте крушения судна нашли оба черных ящика. Их направили на экспертизу. Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

31 января спасателям удалось извлечь тела 40 жертв авиакатастрофы под Вашингтоном. Сообщалось, что спасатели полагают - найти тела оставшихся жертв катастрофы невозможно, пока из воды не будет поднят фюзеляж самолета.

Отметим, что 1 февраля в США произошла еще одна авиакатастрофа: самолет санавиации упал на жилой квартал, от взрыва пострадали дома и автомобили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218292-aviakatastrofa-v-ssha-iz-reki-v-vashingtone-izvlekli-tela-vseh-67-pogibshih/