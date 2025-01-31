Авиакатастрофа в США: из реки извлечены тела 40 погибших. Это не все жертвы ЧП

К этому часу спасателям удалось извлечь тела 40 жертв авиакатастрофы под Вашингтоном - ранее сообщалось о 28 погибших, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщили телеканалу несколько источников, водолазные работы проводятся только днем, пока светло. Спасатели полагают, что найти тела оставшихся жертв катастрофы невозможно, пока из воды не будет поднят фюзеляж самолета - предполагается, что тела остались под ним.

Без поднятия фюзеляжа удалось извлечь 40 тел. На борту самолета, согласно озвученным ранее данным, находилось 64 человека, еще три человека были в столкнувшемся с самолетом вертолете.

Как сообщил представитель службы общественной безопасности, сейчас начальник пожарной охраны Вашингтона, Национального совета по безопасности на транспорте, а также представитель American Airlines и другие должностные лица встречаются с семьями жертв в центре помощи семьям.