Гибель российских чемпионов мира в авиакатастрофе подтвердили в США

Директор Бостонского клуба фигурного катания Даг Зегиб подтвердил информацию о гибели Евгении Шишковой и Вадима Наумова в авиакатастрофе, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Трагедия произошла около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. Пассажирский самолет в воздухе столкнулся с военным вертолетом, после чего рухнул в реку Потомак. Борт направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в самолете находились супруги Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Зегиб подтвердил их гибель, а также смерть 14 фигуристов.

Шишкова и Наумов с 2017 года работали тренерами в Бостонском клубе фигурного катания. В 1994 году они в составе сборной России стали чемпионами мира среди спортивных пар. Дважды их дуэт выступал на Олимпийских играх, заняв четвертую и пятую позиции.

В 2001 году у пары родился сын Максим Наумов, который теперь выступает за США в одиночном катании. По словам Зегиба, спортсмена не было на борту разбившегося самолета.

Напомним, авиакатастрофу прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, выживших в крушении нет. На борту самолета находились 64 человека, в вертолете — трое.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия.

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