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Токаев выразил соболезнования Трампу после авиакатастрофы в США

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Қазақ тілінде оқу
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп
Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту США Дональду Трампу, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telelgram-канале Акорды, Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате авиакатастрофы вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту США Дональду Трампу, семьям погибших и всем, кого затронула эта трагедия", - сказано в сообщении.

Напомним, пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

По последним данным, начальник пожарной службы и скорой помощи Джон Доннелли сообщил, что никто не выжил во время инцидента.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating). Также в СМИ появились данные о том, что на борту находились чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Владимир Наумов, которые работают в США тренерами.

Кроме того, в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2215497-tokaev-vyrazil-soboleznovaniya-trampu-iz-za-aviakatastrofy-v-ssha/