Авиакатастрофа в США: в Сети опубликовали запись момента столкновения судов с радаров

Появились новые подробности авиакатастрофы с США - пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона.

В Сети публикуют кадры с радаров, где видно столкновение двух воздушных судов, также появилась запись переговоров экипажа и диспетчеров, пишет РИА Новости.

По информации издания, в их распоряжении оказалась данная запись - на ней диспетчер сообщила пожарным про "инцидент в реке".

А после другие рейсы попросили "оставаться на месте".

Помимо это в Сети опубликовали момент столкновения судов, который, как утверждает издание, зафиксировали радары.

Напомним, пассажирский борт American Airlines столкнулся с военным вертолетом недалеко от аэропорта Вашингтона, после чего упал в реку Потомак. Самолет направлялся в столицу из Уичито (штат Канзас), где на прошлой неделе прошел чемпионат США по фигурному катанию.

На борту разбившегося под Вашингтоном самолета находились спортсмены и тренеры, соответствующее заявление сделали в Ассоциации фигурного катания США (US Figure Skating).

Также в СМИ появились данные о том, что на борту находились чемпионы мира 1994 года в парном катании в составе сборной России Евгения Шишкова и Владимир Наумов, которые работают в США тренерами.